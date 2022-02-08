Bakan Yanık: 17 Şubat'ta da engelli memur ataması yapacağız

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Son 20 yılda engelli memur sayısını yaklaşık 10 kat, işçi sayısını ise 3 kat artırdık. 17 Şubat'ta bir engelli memur ataması daha yapacağız" dedi.

Bakan Yanık, bakanlık ile İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) iş birliğinde; İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin engellilik alanındaki kamu kurumlarından temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen 'Engelli Bireylerin Bağımsız Yaşamasına Yönelik Sağlık ve Sosyal Hizmet Politikaları Eğitim Çalıştayı'nın açılışına çevrim içi katıldı. Yanık, 2010'da Anayasa'nın 10'uncu maddesine eklenen 'pozitif ayrımcılık' ilkesiyle engelli politikalarında reform niteliğinde yenilikler yaptıklarını belirtti. Erişilebilirlik uygulamalarının, eğitimden istihdama kadar engellilerin toplumsal hayata katılımını doğrudan etkileyen konuların başında geldiğine dikkat çeken Yanık, "Binalar, açık alanlar, toplu taşıma araç ve sistemleri, bilgi ve iletişim teknolojileri konularındaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Erişilebilirlik kapsamında, kamu kullanımına açık binaların kaldırım, yaya geçidi, park gibi açık alanların, toplu taşıma araçları ile bilgi ve iletişim sistemlerinin erişilebilir olmasını zorunlu hale getirdik. Bu konuda bir rehber hazırladık ve standartlarını da belirledik. 2011'den bugüne erişilebilirlik konusunda tüm taraflara yönelik eğitimler verdik. Konunun önemiyle bağlantılı olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından 2020 yılı 'Erişilebilirlik Yılı' olarak ilan edildi. Geçtiğimiz yıl ise saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde 'Erişilebilirlik Herkes İçindir' sloganıyla dünyada ilk kez geniş bir içerikle Erişilebilirlik Ödül Töreni'ni düzenledik. Çalışmalarımıza, 'yüzde 100 erişilebilirlik' hedefiyle devam ediyoruz" dedi.

Azerbaycan, Malezya, Fas, Uganda temsilcileri ile Arap Engelliler Örgütü ve Asya Engellilik Forumu temsilcilerinin, engelli bireylerin bağımsız yaşamını destekleyici uygulama ve hizmetlere ilişkin bilgi paylaşımında bulunacağı çalıştay, 10 Şubat'ta sona erecek.