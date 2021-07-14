Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
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Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün

Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize ödediğimiz 1500 TL'yi ve Kurban Bayramı ikramiyesi 1100 TL'yi bugün hesaplarına yatıracağız" dedi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize ödediğimiz 1500 TL'yi ve Kurban Bayramı ikramiyesi 1100 TL'yi bugün hesaplarına yatıracağız" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'ndan 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ve gazilere yapılan ödemeye ilişkin bilgi verdi. 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ve gazilere her ay düzenli ödeme yapıldığını hatırlatan Yanık, ödenen tutarın bu yıl nisan ayında 1500 TL'ye yükseltildiğini vurguladı. Bakan Yanık, "Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize ödediğimiz 1500 TL'yi ve Kurban Bayramı ikramiyesi 1100 TL'yi bugün hesaplarına yatıracağız. 2020 Nisan-2021 Temmuz döneminde 15 Temmuz şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize toplam 56,9 milyon lira ödeme yaptık" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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