Bakan Varank, Zynga'nın Peak Games'i satın almasını değerlendirdi Açıklaması
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Bakan Varank, Zynga'nın Peak Games'i satın almasını değerlendirdi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga'nın Türk oyun şirketi Peak Games'i satın almasına ilişkin, "İlk Türk unicorn yani 'Turcorn' hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Zynga'nın Peak Games'i satın almasını değerlendirdi Açıklaması
01.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:49

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga'nın Türk oyun şirketi Peak Games'i satın almasına ilişkin, "İlk Türk unicorn yani 'Turcorn' hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'li Zynga'nın, Türk oyun şirketi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın almasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Açıklamasında, Zynga'dan yapılan duyuruya da yer veren Varank, "İlk Türk unicorn yani 'Turcorn' hayırlı olsun. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi açısından çok önemli bir gelişme." değerlendirmesini yaptı.

Peak, Türkiye'nin en değerli şirketleri arasına girdi

Yapılan açıklamalara göre, anlaşma ile şirketin sadece ortaklık yapısı değişecek. Peak, faaliyetlerini, ekibinde ve yönetiminde hiçbir değişiklik gerçekleşmeden kendi markası altında sürdürerek bir Türk şirketi olarak kalmaya devam edecek.

Söz konusu satın alma ile mobil oyun sektörünün devlerinden Peak, Türkiye tarihinin en değerli şirketleri arasına girmiş oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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