Bakan Varank: Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz (2)
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Bakan Varank: Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz (2)

06.11.2020 13:53 | Son Güncelleme: 06.11.2020 13:58
Bakan Varank: Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz (2)

KOZMETİK FABRİKASINDA İNCELEMELERDE BULUNDUSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

KOZMETİK FABRİKASINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Burada Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Varank, kuruluş aşamasında olan bir kozmetik firmasında incelemelerde bulundu. Fabrika sahibi Kerim Müderrisoğlu, İstanbul'daki tesisleri Çerkezköy'e taşıdıklarını belirterek, yakın bir süre içerisinde açılışın ardından tam zamanlı hizmet vereceklerini kaydetti. Fabrikanın üretim tesislerini gezen Bakan Varank, işçilerle birlikte burada kolonyaları paketledi.

Daha sonra Çerkezköy Organize Bölge Müdürlüğü'nde derin deşarj ile ilgili bir toplantıya başkanlık yapan Bakan Varan, burada yüklenici firmadan brifing aldı. Cuma namazını Çerkezköy'de kılan Bakan Varank karayolu ile Kırklareli'ne geçti.

Onur KAYA -Volkan KURU/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),


Bakan Varank: Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz (2)
Bakan Varank: Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz (2)
Bakan Varank: Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz (2)
Bakan Varank: Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz (2)
Bakan Varank: Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz (2)
Bakan Varank: Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur KAYA

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