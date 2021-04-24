Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan ABD'ye sert tepki
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan ABD'ye sert tepki

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan ABD'ye sert tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin "soykırımı" ifadesini kullanmasına tepki göstererek, "Yeryüzünde bulaşmadığı soykırım, katliam ve insanlık suçu kalmayan ABD'nin, Türkiye'ye söyleyebilecek sözü yoktur" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin "soykırımı" ifadesini kullanmasına tepki göstererek, "Yeryüzünde bulaşmadığı soykırım, katliam ve insanlık suçu kalmayan ABD'nin, Türkiye'ye söyleyebilecek sözü yoktur" dedi.

Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeryüzünde bulaşmadığı soykırım, katliam ve insanlık suçu kalmayan ABD'nin, Türkiye'ye söyleyebilecek sözü yoktur. Türkiye'nin dostluğunu kaybetmenin bedeli, tarihi gerçekleri siyasi saiklerle çarpıtarak bulmayı umduklarınızın çok üzerindedir" ifadeleri kullanıldı.

(Mustafa Cenik - Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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