Bakan Varank: Yerli solunum cihazları Somali'ye de nefes oldu

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Cevval mühendislerimizin emeği ve yüreği ile 14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali'ye de 'nefes' oldu" dedi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Cevval mühendislerimizin emeği ve yüreği ile 14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali'ye de 'nefes' oldu" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Cevval mühendislerimizin emeği ve yüreği ile 14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali'ye de 'nefes' oldu. Bakanlık olarak 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edecek, ülkemize ve dostlarımıza umut olacağız" dedi.

Kaynak: DHA