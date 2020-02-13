Bakan Varank: Yerli otomobilin bayiliği için 10 ülkeden irtibata geçtiler

13.02.2020 18:26 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:27

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tanıtımı yapılan yerli otomobile ilişkin, "Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Gerçekten büyük bir teveccüh var" dedi.

Bakan Varank, nöbetçi bakan olduğu Meclis'te, parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bakan Varank, Aralık ayı sanayi üretim rakamlarının açıklanmasının anımsatılması üzerine, "Beklentiler sanayi üretiminin Aralık'ta yüzde 6,8 artması yönündeydi. Aralıkta sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8,6 arttı, 21 ayın rekoruna ulaştı. Aralıktaki sanayi üretiminin artması 2020 yılında güçlü bir büyümeyle karşılaşacağımızı gösteriyor. 2020 yılı, yatırımların öncelendiği, istihdamın arttığı ve bu şekilde sağlıklı bir büyümeyi yakaladığımız bir yıl olacak. Elbette büyüme önemli ama artık katma değerli üretimde, katma değerli ürünlerle de büyümek istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA