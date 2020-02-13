Bakan Varank: "(Yerli otomobil) Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler"
TBMM'de basın mesnsuplarıyla sohbet Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.
13.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:34
TBMM'de basın mesnsuplarıyla sohbet
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Bakan Varank: "(Yerli otomobil) Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Gerçekten büyük bir teveccüh var."
Kaynak: AA