Bakan Varank: "(Yerli otomobil) Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler"
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Bakan Varank: "(Yerli otomobil) Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler"

TBMM'de basın mesnsuplarıyla sohbet Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

13.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:34
Bakan Varank:

TBMM'de basın mesnsuplarıyla sohbet

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın açıklamaları ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Bakan Varank: "(Yerli otomobil) Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Gerçekten büyük bir teveccüh var."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Varank: "(Yerli otomobil) Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler"
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