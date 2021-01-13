Bakan Varank: "Yaşanan tüm zorluklara rağmen sanayi üretimimiz yıllık yüzde 11, aylık yüzde 1,3 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti."
13.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:37
Bakan Varank: "Yaşanan tüm zorluklara rağmen sanayi üretimimiz yıllık yüzde 11, aylık yüzde 1,3 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Bakan Varank: "Yaşanan tüm zorluklara rağmen sanayi üretimimiz yıllık yüzde 11, aylık yüzde 1,3 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya