Bakan Varank: "Yasalar çerçevesindeki rektör ataması üzerinden ikinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor, Boğaziçi üzerinden kargaşa çıkarmak gayretindeler."
05.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:46
Bakan Varank: "Yasalar çerçevesindeki rektör ataması üzerinden ikinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor, Boğaziçi üzerinden kargaşa çıkarmak gayretindeler.
Bakan Varank: "Yasalar çerçevesindeki rektör ataması üzerinden ikinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor, Boğaziçi üzerinden kargaşa çıkarmak gayretindeler."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun