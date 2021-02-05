Bakan Varank: "Yasalar çerçevesindeki rektör ataması üzerinden ikinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor, Boğaziçi üzerinden kargaşa çıkarmak gayretindeler."
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Bakan Varank: "Yasalar çerçevesindeki rektör ataması üzerinden ikinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor, Boğaziçi üzerinden kargaşa çıkarmak gayretindeler."

05.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:46
Bakan Varank:

Bakan Varank: "Yasalar çerçevesindeki rektör ataması üzerinden ikinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor, Boğaziçi üzerinden kargaşa çıkarmak gayretindeler.

Bakan Varank: "Yasalar çerçevesindeki rektör ataması üzerinden ikinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor, Boğaziçi üzerinden kargaşa çıkarmak gayretindeler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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