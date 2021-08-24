Bakan Varank, yapay zeka teknolojisi ile geliştirilen Bilgin ve Bilge adlı karakterler ile konuştu

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Tanıtım Programı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sahneye çıkışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yapay zeka teknolojisi ile yaratılan Bilgin ve Bilge adlı karakterler ile konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Ulusal...