Bakan Varank, yapay zeka teknolojisi ile geliştirilen Bilgin ve Bilge adlı karakterler ile konuştu
Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Tanıtım Programı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sahneye çıkışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yapay zeka teknolojisi ile yaratılan Bilgin ve Bilge adlı karakterler ile konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Ulusal...
Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Tanıtım Programı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sahneye çıkışı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yapay zeka teknolojisi ile yaratılan Bilgin ve Bilge adlı karakterler ile konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Tanıtım Programı'na katıldı. Bakan Varank, yapay zeka teknolojisi ile yaratılan Bilgin ve Bilge adlı karakterler ile konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş