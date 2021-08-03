BAKAN VARANK YALOVA BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ
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BAKAN VARANK YALOVA BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ

BAKAN VARANK YALOVA BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ
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BAKAN VARANK YALOVA BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİYalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk tarafından çiçeklerle makam girişinde karşılanan Varank ardından beraberindeki heyetle başkanlık makamına geçti.

BAKAN VARANK YALOVA BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk tarafından çiçeklerle makam girişinde karşılanan Varank ardından beraberindeki heyetle başkanlık makamına geçti. Burada bakan Varank'a Başkan Vekili Tutuk, göreve geldikten bu zamana kadar yapmış oldukları çalışmaları ve yapacakları projeleri aktardı. Başkan Vekili Tutuk; "Yalova Belediyesi'ni kendi kendine yeten, hizmet üreten ve hızla borçlarından kurtulan bir yapıya kavuşturuyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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