Bakan Varank: "(Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası) Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlanacak"
11.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:38
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Xiaomi'nin İstanbulda bulunan fabrikasında incelemelerde bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Xiaomi'nin İstanbulda bulunan fabrikasında incelemelerde bulundu. Bakan Varank incelemelerinin ardından açıkalamalarda bulundu.
Bakan Varank: "(Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası) Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlanacak."
Bakan Varank: "(Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası) Burada tam kapasiteyle üretime geçildiğinde 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı