Bakan Varank: "(Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası) Burada tam kapasiteyle üretime geçildiğinde 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak."
11.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:06
Bakan Varank: "(Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası) Burada tam kapasiteyle üretime geçildiğinde 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak.
Bakan Varank: "(Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası) Burada tam kapasiteyle üretime geçildiğinde 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun