Bakan Varank: "(Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası) Burada tam kapasiteyle üretime geçildiğinde 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak."
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Bakan Varank: "(Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası) Burada tam kapasiteyle üretime geçildiğinde 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak."

11.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:06
Bakan Varank:

Bakan Varank: "(Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası) Burada tam kapasiteyle üretime geçildiğinde 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak.

Bakan Varank: "(Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası) Burada tam kapasiteyle üretime geçildiğinde 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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