Bakan Varank: "(Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası) Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlanacak."
11.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:05
Bakan Varank: "(Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası) Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlanacak.
Bakan Varank: "(Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası) Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlanacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun