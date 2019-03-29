Bakan Varank ve Kasapoğlu Manisa'da İş İnsanlarıyla Buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kuru meyve sebze üretimine katma değer sağlamak için de faaliyetlerimiz var. Bunun için yenilikçi kurutma sistemlerinin yer alacağı bir merkez kurmayı planlıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Manisa'nın Akhisar ilçesini ziyaret etti. Bakan Varank ve Bakan Kasapoğlu ilk olarak Akhisar Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada incelemelerde bulunarak iş insanlarıyla bir araya geldi. 31 Mart seçimlerinde çok güçlü bir sesin hem Akhisar'dan hem de Manisa'dan çıkacağına inancının tam olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Maalesef bu seçimlerde ülkemizin tökezlemesini isteyen bir takım odaklar var. Her zaman halkın iradesi milli iradesi galip geldi. 31 Mart'ta bu kirli oyunlara en güzel cevabı halkımız verecek. Bizlerde üretimde her alanda katkı vererek, öz güvenli gençlerimizi yetiştirme yolunda bizler bakanlık olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.

Bakan Varank 17 yıllık yatırımları özetledi

Teşviklerle birlikte Manisa sanayisinin daha da geliştiğini belirten Bakan Varank, "Manisa sanayisi de sunduğumuz teşvikleri de kullanarak gelişti. Burada 2002 yılında sadece 58 firma 200 milyon yatırım teşvik belgesine sahipti. 17 yılda bin 500'ün üzerinde firmaya teşvik vergisi vererek 24 milyarlık sabit sermaye yatırımını destekledik. Akhisar'da da desteklediğimiz sabit sermaye yatırımı 1 buçuk milyarın üzerindedir. Bu sayede Manisa ve Akhisarımız büyüdü ve güçlendi. Tabi üretim demek, istihdam demek. Verdiğimiz teşvikler sayesinde 65 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşturuldu. KOBİ'lerimizi de ihmal etmedik. İktidarımız döneminde 5 bin işletme yaklaşık 60 milyon liralık KOBİ desteğinden faydalandı. Burada 16 bin vatandaşımıza girişimcilik eğitimi verdik. Üretim alt yapılarımızı daha da kuvvetlendirmek için Manisa'da 2 yeni OSB daha kurduk. 5 bin kişinin çalıştığı Akhisar OSB'de bakanlığımızın desteklerinden en iyi şekilde faydalanıyor. Buraya da şimdiye kadar 40 milyon liralık bakanlık kredisi kullandırdık. Yine sanayi sitelerimizin sayısını 10'dan 12'ye çıkardık. Burada da 9 bin vatandaşımıza iş kapıları açmış olduk. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleri bakanlığımıza bağlandı. Onlar vasıtasıyla şehrimize 88 milyon liralık bir kaynak aktardık. Akhisar'da gıdadan, eğitime, enerjiden, çevreye, sanayiden, alt yapıya 26 projeyi kalkınma ajanslarımız vasıtasıyla destekleyip 5 milyon liralık kaynakla aktardık. İnşallah hedefimiz Akhisar'ın zeytin ve zeytin yağının yüksek teknoloji kullanılarak üretilmesi ve dünya pazarlarında bir marka haline gelmesidir" diye konuştu

Kuru meyve sebze üretiminde katma değer sağlayacak faaliyetlerde bulunacaklarını açıklayan Bakan Varank, "Kuru meyve sebze üretimine katma değer sağlamak için de faaliyetlerimiz var. Bunun için yenilikçi kurutma sistemlerinin yer alacağı bir merkez kurmayı planlıyoruz. Bunu da en kısa zamanda şehrimize kazandıracağız. Manisamızın çocuklarını da ihmal etmiyoruz. İlimizde 10 farklı kendin yap atölyesi kuracağız. Bu atölyeler matematik bazlı olacak. Bu sayede 6-15 yaş arası çocukların kodlama algoritmik düşünme, süreç tasarlama ve pratik uygulamalar geliştirme gibi konularda becerilerini arttırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Varank ve Kasapoğlu programın ardından Akhisar ilçe merkezinde esnaf ziyaretine katıldı.

Bakanlar Kasapoğlu ve Varank'ın programına Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı ve partililer eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA