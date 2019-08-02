Bakan Varank ve Kasapoğlu Jüpiter ve Satürn'ü gözlemledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Saklıkent'te düzenlenen Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği kapsamında dünyanın en yakın komşusundan, en uzak gezegen ve yıldızlara kadar teleskopla gözlem yaptı. Şenlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'nde yüzlerce uzay meraklısı, teleskop ve çıplak gözle gün batımından şafağa kadar uçsuz bucaksız gökyüzünü izledi. Saklıkent'te bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) bugüne kadarki en kapsamlı katılım gerçekleşti. Şenliğin ev sahipliğini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı. Etkinliğe Varank'ın yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Antalya Valisi Munir Karaloğlu da katıldı.

Teleskopla Satürn gözlemi

4 gün sürecek şenlik kapsamında 3D Yazıcı Uygulamaları, Taşların Üzerine Takımyıldızı Çizdirilmesi, FAI Uzay Modelleri, F16 Planör Atölyesi, Helyum Balonlu Uydu Maketi Atölyesi, Drone Atölyesi, Drone'lu Fotoğraf-Video Çekimi, Gök Atlası, Güneş Saati, Hayalimdeki Uzay olmak üzere daha pek çok atölye faaliyetler gerçekleştirilecek.

Havanın kararmasıyla beraber Bakan Varank ve Kasapoğlu ile beraberindeki misafirler Antalya Beydağları üzerinde 2 bin 700 metre yükseklikteki Bakırlıtepe zirvesinde bulunan teleskoba doğru yola çıktı. Gökyüzünün yıldızlarla kaplı olduğu zirvede herkes gökyüzünü izledi. Bakan Varank ve Kasapoğlu gözlemevinin önünde basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çekindi.

Gözlemevine giren bakanlar burada profesyonel astronomlardan bilgi aldı. RTT150 teleskobuyla gökyüzünü gözlemleyen bakanlar Satürn'ün büyüleyici halkalarını ve Jüpiter'i görme fırsatı yakaladı. Bakan Varank geçen yıla göre bu yıl daha güzel bir görüntü olduğunu dile getirdi.

Prof. Albayrak anısına düzenleniyor

Antalya Beydağları üzerinde 2 bin 700 metre yükseklikteki Bakırlıtepe zirvesinde 1997 yılında kurulan TUG, Türkiye'nin ilk ve tek ulusal gözlemevi. TUG'da, 150 cm ayna çapına sahip RTT150 teleskobu bulunuyor. Gözlemevinde ayrıca 100, 60 ve 48 cm çapında 3 teleskop daha yer alıyor.

22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, Prof. Dr. Berahitdin Albayrak anısına düzenleniyor. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Prof. Albayrak, 2018'de hayatını kaybetti. Albayrak, TÜBİTAK Bilim Genç Dergisi Yayın Danışma Kurulu Üyesi ve TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Akademik Kurul eski üyesiydi.

Bakan Varank, şenliğin açılışında yaptığı konuşmada Prof. Albayrak'ı rahmetle anarken, "Kendisi, doğup büyüdüğü topraklara sadık, milletinin refahı için dirsek çürüten, ülkesinin astronomi alanında hak ettiği yerlere gelebilmesi için çalışan bir bilim insanıydı" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA