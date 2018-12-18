Bakan Varank: "Uygulanabilir ve özgün fikirler üreten tüm gençlerimizin yanındayız"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Günümüzde yenilikçi olmak, üretkenliği artıran verimli ve orijinal fikirlerin hayata geçmesiyle mümkün. Uygulanabilir ve özgün fikirler üreten tüm gençlerimizin yanındayız" dedi.

KOSGEB binasında düzenlenen "Verimlilik Proje Ödülleri" törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve davetliler katıldı.

İşletmelerde verimliği artıran yenilikçi uygulamaların artmasını sağlamak ve başarılı örnekleri kamuoyuyla paylaşmak amacıyla her yıl "Verimlilik Proje Ödülleri" verildiğini aktaran Bakan Varank, sözlerine şöyle devam etti:

"Hem teknolojiyi geliştiren hem de bu teknolojileri üretim süreçlerinde kullanıp yüksek verimlilikle çalışan işletmeleri teşvik ediyoruz. Verimliliği toplumun geneline yaymak için farkındalığı artırma faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Bu noktada verimlilik bilincinin genç nesillere aktarılmasını sağlamak üzere milli eğitim bakanlığımızla işbirliği halinde, okullarımızda verimlilik konulu yarışmalar düzenliyoruz. Gençlerimizin verimlilik konusuna gösterdikleri ilgi ve yarışmalarda ortaya çıkardıkları projeler, geleceğimiz için oldukça ümit vericidir."

"Özgün fikirler üreten tüm gençlerimizin yanındayız"

Uygulanabilir ve özgün fikirler üreten tüm gençlerin yanında olduğunu vurgulayan Varank, "Bilgi çağı olarak adlandırılan bu dönemde, bir yandan bilgi teknolojilerini çok iyi kullanmalı, diğer yandan da bu teknolojileri nasıl geliştirebilirim sorusuna cevap aramalısınız. Çünkü günümüzde yenilikçi olmak, üretkenliği artıran verimli ve orijinal fikirlerin hayata geçmesiyle mümkün. Uygulanabilir ve özgün fikirler üreten tüm gençlerimizin yanındayız. Farkındalığınızın artması ve fikirlerinizin hayat bulması için farklı birçok projeyi hayata geçirdiklerini" ifade etti.

Yüksek katma değerli üretim hedefinde önemli gelişmelere şahit olunduğunu ifade eden Bakan Varank, şöyle devam etti: "Savunma sanayimiz, artık milli imkanlarla ürettiğimiz araç ve gereçlerle her geçen gün daha da güçlü hale geliyor. Savunma sektöründe kazandığınız bir yetkinlik, ilgili alt sektörlere de ciddi geri besleme sağlıyor. Aynı şekilde havacılık, uzay, yenilenebilir enerji gibi birçok alanda da yurt içi sanayimiz ciddi kazanımlar elde etti. Tüm gurur verici gelişmelerde, yüksek verimlilikle çalışan başarılı firmalarımızın izi var. Amacımız, verimliliği ekonominin genelinde yaygınlaştırıp, daha fazla başarı örneğini ülkemize kazandırmaktır" diye konuştu.

Milletin refahını yükseltmek için rekabet gücünü artıracak politikalara öncelik verildiğini ifade eden Varank, sözlerine şöyle devam etti:

"Firmalarımızın, verimlilik odaklı çalışmalarını teşvik ediyoruz. Bu amaçla yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezleri açıyoruz. Geçtiğimiz hafta Ankara'da açtığımız model fabrikada, firmalarımızın yalın üretimi uygulayarak öğrenmesini amaçlıyoruz. Bu merkez, yalın üretim ve sanayinin dijital dönüşümüne ilişkin duyduğumuz pek çok teorik kavramı pratiğe dökülür hale getirecek. İnşallah bu merkezleri diğer illerimize de yaygınlaştırıp 2020'ye kadar sayılarını 10'a çıkarmayı hedefliyoruz."

Küresel rekabette ayakta kalmak için, dijital dönüşümü içeren bir verimlilik anlayışına ihtiyaç olduğunu ifade eden Varank, "Hala geleneksel üretim yöntemlerini kullanan üreticilerimiz var. Bu yaklaşımda rekabet algısı ucuz iş gücünden geçiyor. Ancak küresel rekabette ayakta kalmak için, dijital dönüşümü içeren bir verimlilik anlayışına ihtiyacımız var. İş yapma tarzımızı, küresel eğilimleri göz önünde bulundurarak yeniden gözden geçirmeliyiz. İşin özü, eski köye yeni adetler getirmeliyiz. Verimliliği artırmak için insan kaynağımızı, bilgiyi kullanma ve üretme kapasitemizi, nitelik ve niceliği birbirlerine çarpan etkisi yapacak biçimde kullanmalıyız. Bunun için de; ister kamuda, ister özel kesimde faaliyet göstersin, tüm kurumların verimliliğin temel belirleyicilerini yönetebilme becerisine sahip olması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Rekabet edilen ülkelere kıyasla, sanayide daha fazla enerji harcandığını dile getiren Varank, şöyle devam:

"Aynı katma değere sahip üretim için OECD ülkelerinin bir buçuk katı, Almanya ve Japonya'nın ise iki katı daha fazla enerji kullanmak zorundayız. Bunu düşürmek için, enerji verimliliği alanında iyileştirmeler yapmak gerekiyor. Bu alanda yürüttüğümüz bir programdan bahsetmek istiyorum. Ülkemizde, sanayide harcanan elektriğin yüzde 70'inden fazlası, düşük verimli elektrikli motorlar tarafından tüketiliyor. Bu elektrik motorlarını, daha yüksek verimli olanlarla değiştirmeyi hedefliyoruz. İlgili uzmanlarımız, bu elektrik motorlarının özellikleri, böyle bir değişimin maliyeti, bunun ekonomiye sağlayacağı katkı ve sürecin nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili çalışmalara devam ediyorlar."

"Doğal kaynaklar ve ham maddenin de daha verimli bir biçimde kullanılmasına yoğunlaştıklarını ifade eden Varank, "Bu kapsamda, verimlilik alanındaki sorunların sektör ve bölge özelinde farklılaşma düzeylerini belirleyen Türkiye bölgesel sektörel verimlilik gelişimi haritasını oluşturduk. Ölçek, sektör ve bölge düzeyinde analizler yapmaya başladık. Verimlilik alanındaki bu çalışmalarımız artan ivme ve yeni projelerle devam edecek" değerlendirmesini yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, konuşmasının ardından kazananlara ödülleri takdim etti.

Kaynak: İHA