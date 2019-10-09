Bakan varank: uluslararası güç odaklarının dâhil olduğu kirli tezgah var (5)

09.10.2019 21:35

BİZİM BİZİM DERDİMİZ TERÖRİSTLERLE

İzmir'de çeşitli etkinliklere katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, akşam saatlerinde ise savunma sanayisine yönelik araçlar üreten Katmerciler Şirketi'nin Çiğli Organize Sanayi bölgesindeki fabrikasını ziyaret etti. Burada üretimi yapılan araçları inceleyen, fabrikayı gezen Bakan Varank, uzaktan kumanda ile çalışan zırhlı kepçeyi çalıştırdı. Daha sonra Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, "Cumhurbaşkanımızın talimatı ile başlamış oldu. Kahraman ordumuz bu harekatı başlattı. Biz bölgenin güven ve istikrarı için terör koridoruna müsaade etmeyeceğimizi defalarca söyledik. Bu sebeple askerlerimiz bölgede güveni, barışı tesis etmek, terörle mücadele etmek için bu harekatı başlattılar" dedi.

Burada kullandığı iş makinasının uzaktan kumandalı ve zırhlı olduğunu, 3 kilometre mesafeden bu araçların kullanılmasının mümkün olduğunu, özellikle şehir içi operasyonlarda ve tehlikeli bölgelerde siper kazmak gibi uygulamalar için bunların kullanıldığını ve cuma gün birliklerine teslim edileceklerini anlatan Varank, nerede ihtiyaç varsa bu araçların orada kullanılacağını kaydetti. Mustafa Varank, şunları söyledi: "Bildiğiniz gibi savunma sanayi ülkemizin tam bağımsızlığı için çok önemli. Biz yerli, milli silahlarımızı, teknolojilerimizi geliştirerek terörle mücadelede çok önemli başarılar elde ettik. Bundan sonra da bunu ilerleterek devam ettirmek istiyoruz. Kendi geliştirdiğimiz teknolojilerin terörle mücadeledeki başarılarını inşallah bundan sonra da, ülkemizin güvenliğini sağlamak için elbette kullanmaya devam edeceğiz. Yüzde 20'lerde olan savunma sanayindeki yerlilik oranlarını yüzde 65'ler seviyesine çıkardık. Bir zamanlar parasını vererek alamadığımız silahları şimdi kendimiz geliştirebiliyoruz. Rabbim Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. Bu operasyonu başarılı ile uygulayacaklar ve hayata geçirecekler. Bölgede barış ve istikrarı tesis etmiş olacaklar."'OPERASYONLARI CERRAH HASSASİYETİNDE YÜRÜTÜYOR'Bakan Varank, gazetecilerin, "Barış Pınarı Harekatına ilişkin sosyal medya üzerinden Mehmetçiğe yönelik açıklamalar yapılıyor" sorusu üzerine, şunları söyledi: "Biz bundan önce Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarını gerçekleştirdik. Bizim askerlerimiz sivillerin zarar görmemesi için en fazla hassasiyet gösteren bir ordu. Bundan önce değişik ülkelerin bölgede yaptıkları operasyonlardan sonra o bölgede yapılan operasyonların şehirleri ne hale getirdikleri, nasıl bir yıkıma sebebiyet verdiğini, sivillere nasıl zarar verdiğini sadece biz değil bütün dünya kamuoyu gördü. Ama bizim operasyonlarımızda, bizim kahraman ordumuz kendisine zarar gelme pahasına, sivillere zarar vermemek için bu operasyonları adeta bir cerrah hassasiyetinde yürütüyor. Şimdi de bu operasyonlar bu hassasiyette yürütülecek. Bizim kesinlikle sivillerle bir işimiz yok, bizim derdimiz teröristlerle ve terör organizasyonlarıyla, terörist gruplarla. Biz defalarca bu bölgede terör koridoru istemediğimizi dünyaya ilan etmiştik. Güvenli bölge ile ilgili faaliyetlerimiz oldu ama yürümediğini zaten görmüş oldunuz. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz dedik ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bölgede bir terör koridorunu sonlandırmak için bu operasyonu başlatmış olduk."

Bakan Varank, açıklamasının ardından fabrikadan ayrıldı.

Kaynak: DHA