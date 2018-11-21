Bakan Varank: "Uçtan Uca Yerlileştirme Programını Yakında İlan Edeceğiz"

Bakan Varank: "Uçtan Uca Yerlileştirme programını yakında ilan edeceğiz"

Bakan Varank : "Ticaret savaşının galibi olmaz"

"12 aylık ihracatımız geçen seneye göre yüzde 8 arttı ve 167 milyar dolara ulaştı"

İSTANBUL - Fuarı açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,"Sanayide rekabeti artırmak için, üretimde yapısal dönüşümü gerçekleştirmeye odaklandık. Bu dönüşümde temel eksenlerimiz; "yerlileşme", "teknoloji üretimi" ve "markalaşma" olacak. Üretimin ithalata olan bağımlılığını azaltmak için uçtan uca Yerlileşme Programını yakında ilan edeceğiz" dedi.

CNR EXPO'da düzenlenen Fuarın açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ülkenin ekonomik dayanağı olmayan saldırıların hedefi olduğunu ancak atılan adımlar sayesinde olumlu sonuçlar alındığını belirti. Üretimin ithalata olan bağımlılığını azaltmak için uçtan uca Yerlileşme Programının hayata geçirileceğini belirten Varank, "Ekim ayıyla birlikte, 12 aylık ihracatımız geçen seneye göre yüzde 8 arttı ve 167 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın 145 milyar dolarını sanayi sektörümüz sırtladı. Bu sene 140 farklı ülkeden, sekiz binin üzerinde yabancı katılımcıyı ağırlıyoruz" dedi.

Attığımız adımların olumlu sonuçlarını da görmeye başladı

Fuar boyunca geçmiş yıllarda olduğu çok verimli ticari ortaklıklar ve yatırım işbirlikleri kurulacağını belirten Bakan Varank, "Aslında bugün burada, Türkiye'den dünyaya çok güzel bir mesaj da veriyoruz. Küresel ticaret savaşlarının gündemi meşgul ettiği bu dönemde, biz yeni işbirliklerini yeşertmenin ve birlikte kazanmanın peşindeyiz.Çünkü şunu biliyoruz, ticaret savaşının galibi olmaz. Bakın hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin çoğunda büyüme beklentileri, ticaretteki bu gibi belirsizliklerden ötürü aşağı yönlü revize ediliyor. Buna seyirci kalmamalıyız. Yatırımın, üretimin ve ticaretin canlanması için kolektif bir çabaya ihtiyaç var. Hiçbir ekonomik dayanağı olmayan dış şoklar sebebiyle, döviz kurlarında dalgalanmalar yaşadık. Bu belirsizliklerin reel ekonomiye etkisini sınırlamak adına, çok hızlı ve sonuç odaklı tedbirler aldık. Attığımız adımların olumlu sonuçlarını da görmeye başladık.Ekim ayıyla birlikte, 12 aylık ihracatımız geçen seneye göre yüzde 8 arttı ve 167 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın 145 milyar dolarını sanayi sektörümüz sırtladı" diye konuştu.

"Stratejik ürünlerde yerli üretimi teşvik ederek, dünya pazarlarına yüksek katma değerli ürünleri ihraç etmenin peşindeyiz"

Üretimin ithalata olan bağımlılığını azaltmak için uçtan uca Yerlileşme Programının yakında ilan edileceğini ifade eden Bakan Varank, "Sanayimizin daha da güçlenmesini çok önemsiyoruz. Bu kapsamda üretim göstergelerindeki aylık değişimleri sektör bazında yakından izliyor ve atılması gereken adımları atıyoruz. Yine sanayide rekabeti artırmak için, üretimde yapısal dönüşümü gerçekleştirmeye odaklandık. Bu dönüşümde temel eksenlerimiz; "yerlileşme", "teknoloji üretimi" ve "markalaşma" olacak. Üretimin ithalata olan bağımlılığını azaltmak için uçtan uca Yerlileşme Programını yakında ilan edeceğiz. Bu programla, cari açık verdiğimiz ürünlerle yeni teknolojilerin, arz talep işbirliği modeliyle üretilmesini hedefliyoruz. Stratejik ürünlerde yerli üretimi teşvik ederek, dünya pazarlarına yüksek katma değerli ürünleri ihraç etmenin peşindeyiz. Program kapsamında kapımız tüm uluslararası yatırımcılara da açık. Ülkemizde yatırım yapan ve üreten her firma; bizdendir, Türk firmalarından farksızdır. Gelin detaylarını yakında açıklayacağımız Uçtan Uca Yerlileşme Programı'nın siz de bir parçası olun. İş ortaklarınızı bulun, oldukça cazip teşvik sistemimizden faydalanın, ülkemizde üretin ve hep birlikte kazanalım" ifadelerini kullandı.

"16 senede 201 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırıma ev sahipliği yaptık"

Türkiye'de doğrudan yabancı yatırımlarla ilgili liberal ve şeffaf bir mevzuatın olduğunu, yabancı ve yerli girişimcilerin hak ve yükümlülükler bakımından eşit durumda olduğunu sözlerine ekleyen Bakan Varank, "Ülkemiz, OECD üyeleri de dahil, pek çok ülke arasında "ulusal muamele" prensibi dediğimiz yaklaşımı benimseyen sınırlı sayıdaki ülkelerden birisi. Hükümetimiz bu politikaya kesintisiz bir şekilde devam edecek. Dünya ekonomisinde korumacılığın hız kazandığı bir dönemde, bu politikanın çok kıymetli bir cazibe unsuru olduğuna inanıyorum. Yatırımcı dostu bir ortam sağlamak hükümetimizin en temel öncelikleri arasında. Bakın Ekim ayında sevindirici bir gelişme yaşadık. Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde ülkemiz 190 ülke arasında 17 sıralık bir sıçrama göstererek 43'üncü sıraya yükseldi. Bu özetle şu anlama geliyor: İdare olarak, yatırım yapmak isteyene ilave iş çıkartmıyor, bürokrasiyi azaltıyor ve hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Hiç kuşkusuz bu durum ülkemizin uluslararası yatırımlar için daha da cazip hale gelmesine katkı sağlayacaktır.Uyguladığımız istikrarlı politikalar sayesinde, 16 senede 201 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırıma ev sahipliği yaptık. Yüksek katma değerli ve nitelikli istihdam oluşturan uzun vadeli yatırımları ülkemize çekmeye yönelik politikalarımız önümüzdeki dönemde de devam edecek" dedi.