Bakan Varank: Türkiye salgın sonrası dönemin kazananı olacak
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Bakan Varank: Türkiye salgın sonrası dönemin kazananı olacak

03.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:13
Bakan Varank: Türkiye salgın sonrası dönemin kazananı olacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tüm öncü göstergeler, imalat sanayimizin 2021 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını gösteriyor.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tüm öncü göstergeler, imalat sanayimizin 2021 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını gösteriyor. Türkiye üretim altyapısı ile salgın sonrası dönemin kazananı olacak" dedi.

Bakan Varank, Twitter hesabından öncü göstergelerde 2021 Ocak ayı görünümüne ilişkin grafik paylaştı. Bakan Varank, paylaşımında, "Tüm öncü göstergeler, imalat sanayimizin 2021 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını gösteriyor. Ülkemizin gündemini, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz. Türkiye üretim altyapısı ile salgın sonrası dönemin kazananı olacak" ifadesini kullandı.

 


Bakan Varank: Türkiye salgın sonrası dönemin kazananı olacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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