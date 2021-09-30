KOCAELİ (DHA) - Bakan Varank: Türkiye'nin unicorn sayısı, 2023'e kadar 10'a ulaşacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yürütücülüğünü Bilişim Vadisi'nin yaptığı Açık Kaynak Platformu 42 Kocaeli'nin açılışını yaptı. Varank, "Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin unicorn sayısı, 5'e ulaştı. İnşallah 2023 yılına kadar da 10'a ulaşacak" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenciler arasında öğrenmeye dayalı metot kullanan yazılım okulları Ekol 42'nin küresel ağının Türkiye'deki ikinci adresi 42 Kocaeli, Bilişim Vadisi'nde açıldı. Mezunlarının hemen hemen hepsinin iş bulduğu Ekol 42, öğrencilerin bir öğretmen olmadan oyunlaştırma yöntemini kullanarak, yazılım alanında sınırlarını keşfetme prensibine dayanıyor. 42 Kocaeli'nin Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'ndeki resmi açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gerçekleştirdi.

Bakan Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile ilgili de "Türkiye'den 2023 yılına kadar en az 10 unicorn, yani milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan şirket çıkarmak istiyoruz, bunlara da 'Turcorn' diyeceğiz dedik. O zaman bizimle dalga geçtiler. Dediler ki 'Türkiye'de öyle bir ekosistem yok, öyle girişimcilik atmosferi yok. Türkiye'den unicorn, Turcorn falan çıkmaz'. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin unicorn sayısı 5'e ulaştı. İnşallah 2023 yılına kadar da 10'a ulaşacak" dedi.