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Bakan Varank: Türkiye'nin Otomobili ile hakları bize ait bir otomobile kavuşacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarın ön gösterimi yapılacak Türkiye'nin Otomobili ile fikri ve sınai mülkiyet hakları Türkiye'ye ait bir otomobile kavuşulacağını belirtti.

26.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:52
Bakan Varank: Türkiye'nin Otomobili ile hakları bize ait bir otomobile kavuşacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , yarın ön gösterimi yapılacak 'nin Otomobili ile fikri ve sınai mülkiyet hakları Türkiye'ye ait bir otomobile kavuşulacağını belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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