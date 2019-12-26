Bakan Varank: Türkiye'nin Otomobili ile hakları bize ait bir otomobile kavuşacağız

26.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:52

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarın ön gösterimi yapılacak Türkiye'nin Otomobili ile fikri ve sınai mülkiyet hakları Türkiye'ye ait bir otomobile kavuşulacağını belirtti.