Bakan Varank, Türkiye'nin ilk ve tek Antep Fıstığı Lisanslı Deposu'nun açılışını yaptı

Türkiye'nin ilk ve tek Antep Fıstığı Lisanslı Deposu'nun açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından yaptırılan İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın 2015 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen Antep Fıstığı Lisanslı Deposu'nun açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gerçekleştirdi. Bakan Varank, Nisan ayında sanayi sektörü kayıtlı istihdamının toplamda 4 milyon 700 bine dayandığını vurguladı.

Gaziantep-Nizip Karayolu üzerinde hizmet vermeye başlayan Lisanslı Deponun, yaklaşık 10 bin ton fiziki depolama kapasitesine sahip. 11 bin metrekare toplam alanda kurulu bulunan tesiste kuru kırmızı kabuklu, kırmızı kavlak ve boz kavlak antepfıstığı ürünlerinin depolanmak için kabul işlemleri başladı.

"Nisan ayında sanayi sektörü kayıtlı istihdamı 4 milyon 700 bine ulaştı"

Nisan ayında sanayi sektörü kayıtlı istihdamının toplamda 4 milyon 700 bine dayandığını vurgulayan Bakan Varank, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Gaziantep'e kazandırdığımız projelerin resmi açılışları vesilesiyle Gazişehrimizde tekrar sizlerle bir arada bulunmaktan gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gaziantep'e teknofest'te Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber gelmiştim. Burada 300 fabrikanın açılışı büyük ses getirmişti. Buna inanmayanlar olmuştu. O inanmayan muhalefet partileri keşke gidip o fabrikaları görseydi. Bugün yine yatırımlar için Gaziantep'teyiz. 55 milyon lira değeri olan 8 değerli projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu projelerin Gaziantep'e ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu zor süreçte yatırımlarımızdan asla taviz vermedik. Bu zorlu dönemde Sanayicimizin çalışanlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın üzerindeki yükü hafifletmek adına toplamda 661 milyar lirayı bulan hibe ve destek paketlerini devreye almış olduk. G20 ülkeleri arasında en çok büyüyen 2. Ülke konumundayız. Sanayi üretimimiz Nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 66 artış gösterdi. Oldukça başarılı bir performanstan bahsediyoruz. Bunun istihdama yansıması bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Nisan ayında sanayi sektörü kayıtlı istihdamı toplamda 4 milyon 700 bine dayanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Bu başarıların asıl mimarı sanayicilerimiz ve onların değerli emekçileridir. Daha çok gidecek yolumuz olduğunu biliyoruz" dedi.

"Fıstık gibi bir açılış yapıyoruz"

Bugün fıstık gibi bir açılış yaptıklarını belirten Bakan Varank, "Bu gün açılışlar için Gaziantep'teyiz bu tesislerden ilki bugün burada bize ev sahipliği yapan Antep Fıstığı Lisanslı Deposu biz törenimizi nerede gerçekleştirelim dedik, bende Lisanslı Deponun içerisinde gerçekleştirelim dedik. Çünkü Antep fıstığı Gaziantep için çok önemlidir. Bu deponun içerisinde Fıstık gibi bir açılış yapalım dedik. İşte bugün açılışımızı lisanlı deponun içerisinde yapıyoruz. Biz lisanlı depoculuğu çok önemsiyoruz şehirlerimizin kalkınmasında önemli bir kulvar olduğunun farkındayız. Bunun için farklı illerde farklı lisanslı depoculuk projelerini destekliyoruz. Gaziantep Ticaret Borsası ile birlikte burada inşa ettiğimiz Antep Fıstığı Lisanslı Deposu sayesinde bölgede 200 bin kişiye ekmek kapısı olan Antep Fıstığını çiftçinin hakkını koruyacak şekilde inşallah burada bu önemli tesiste depolayacağız. 10 bin ton kapasiteli Türkiye'nin en modern ve en büyük lisanslı depoculuk sayesinde serbest piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarında önüne geçilmiş olacak. Çiftçimiz erkenden ucuz fiyata malını vermemiş olacak. Çiftçiler ellerindeki elektronik ürün senedini de teminat olarak gösterip her türlü ticareti yapabilecekler. Ben 14 milyon liralık bu güzel yatırımın bölge çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Tarım okulu ve sebze meyve işleme tesisi"

Tarım okulu ve sebze meyve işleme tesisinin de açılışını yapacaklarını ifade eden Bakan Varank, "Bugünkü ikinci açılışımız yaklaşık 5,5 milyon liraya sahip tarım okulu ve meyve sebze işleme tesisi bu tesisi ben daha önce sosyal medyadan paylaşmıştım. Birçok kadın burada eğitim alıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin vizyon çalışması olan bu projeyle organik tarımın yaygınlaşması sağlıklı yüksek katma değerli tarım ürünlerinin üretilmesini hedefliyoruz. Tabi bu ürünlerin işlenerek pazarlanması varılacak nihai noktadır. İnşallah burada da gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu projede kadın girişimcilerimize pozitif ayrım yapıyoruz. Bu tesiste günlük 600 kg yaş meyveden 60 kg kuru meyve elde ediliyor. 25 dekarı kapalı 25 dekarı açık sera olmak üzere 50 dekarlık alanda üretim çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"CHP'li belediyeler Gaziantep'in belediyeciliğinden çok şey öğrenecek"

CHP'li belediyelerin Gaziantep Belediyeleciliğinden çok şey öğreneceğinin altını çizen Bakan Varank, "Biz çalışırken muhalefette kara propagandaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Ana muhalefetin Genel Başkanı tüm CHP'li belediye başkanlarıyla birlikte Gaziantep'te bir çalıştay yapmıştı. İyi yapmışlar CHP'li belediyeler Gaziantep'in belediyeciliğinden daha öğreneceği çok şey var" ifadelerine yer verdi.

"Bugün önemli bir güne tanıklık ediyoruz"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, "Bugün önemli bir güne tanıklık ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın kendi ekibiyle desteklediği projelerin açılışını yapıyoruz. Kalkınma Ajansları hiç şüphesiz şehirdeki bütün sorunları çözen kuruluşlar değildir. Ama farkındalık oluşturan önemli projeleri ilk yapan ve önemli destek veren kuruluşlardan bir tanesidir. Burada da baktığımızda Gaziantep modeliyle birçok kuruluşun açılışını yaptığını görüyoruz. Büyükşehir Belediyemizin var, 2 üniversitemizin var, Ticaret Odamızın var, Sanayi Odamızın var, Organize Sanayi Bölgemizin var, Şahinbey Belediyemizin var. Hepsi de ilkleri oluşturan projeler. Bu projelerle birlikte inanıyorum ki, Gaziantep'in müteşebbis ruhu bunları geliştirecektir. Bunları çoğaltacaktır. Bize abilik yapan Sayın Bakanımız başta olmak üzere bütün ekibine Belediye Başkanımıza, Milletvekillerimize Ticaret Borsası Başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.

"Buraya girdiğiniz zaman fıstığın kokusunu ciğerlerinizde hissedersiniz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, "Her şehrin bir kokusu vardır. Buraya girdiğiniz zaman bir aroma alırsınız. Buraya girdiğiniz zaman fıstığın kokusunu ciğerlerinizde hissedersiniz. Fıstığın kokusu sağlık, lezzettir ve ticarettir. Bugün burada bu açılışta yanımızda olduğunuz için size ve ekibinize hoş geldiniz diyorum. 20 yıl önce yola çıkarken Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dediğimiz zaman dersimize çalıştık. Bu şehrin rekabet etme gücünü nasıl yükselteceğiz. Bu şehrin turizm ve ticaret altyapısını nasıl geliştireceğiz. İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın şiyarıyla bu şehri geleceğe nasıl hazırlayacağız. O gün başlattığımız yolculuk bugün hamdolsun büyük bir hızla devam ediyor. Ekonomiyi ekolojiye nasıl dönüştüreceğiz, Yeşil ekonomiyi nasıl tesis edeceğiz, Nasıl kapsayıcı olacağız, yetim, yoksul, yaşlı, mağdur, muhtaç hiç kimseyi geride bırakmadan Ensar ruhuyla mültecilerle birlikte nasıl bu şehri güçlü kılacağız. Bunu raporladık. Bunu dünyaya anlattık ve bu 36 ülkenin 60 şehrin içerisinde baktığımız zaman şehirlerin başkenti var. Gaziantep şampiyon oldu. Bugün 8 proje 55 milyonluk destek o kadar önemli ki her biri birbirinden önemlidir. Her birine baktığımız zaman 2014 yılında bu şehrin küresel ölçekte rekabet etme gücünü nasıl arttıracağız diye çalıştığımızda sanayi yüksek teknolojiye geçeceğiz dedik. Bu önemli bir başlangıçtı. Hedefimizi belirlemiştik onun için 2 önemli şey yapmamız gerekiyorduk. Çok hızlı bir model fabrika kurmamız gerekiyordu. Bugün sanayi odamızla birlikte göreceksiniz sayın bakanım akıllı şehir demek akıllı sanayi demek akıllı sanayi için yalınlaşmak gerekiyor. Verimliliği arttırmak gerekiyor. Dijital olmak için yalın olmak gerekiyor. Akıllı model fabrika nasıl kurulur bir sanayici, bir mühendis geldiği zaman orada verimlilik nasıl artar bugün Gaziantep'te bunun örneğini görmüş olacaksınız. Ben teknolojiyi nasıl ticarileştirecem AR-GE'yi nasıl Ür-GE'ye dönüştüreceğim. Nasıl bir merkez kuracağım bunlar için elimizde büyük bir fırsat oldu. 4 üniversitesi olan bu şehir her kesimiyle bir üretim merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bugün gideceğimiz 2 önemli açılışta da bir tanesi kuluçka merkezi sanayi odasıyla birlikte yaptık. İçerisine giriyorsunuz hem kariyer hem çocuk yapılabilmesi için kreş desteği verdik. Kadınlarımız içerisinde kendine dair ürettiği ürünleri ticaret ve pazarlama imkanı buluyor. Ürettiğimiz ürünü dünyaya satma fırsatı veriyor. Maliyetleri aşağıya çekiyoruz. Bütün dünyaya pazarlama imkanı veriyoruz. Tarım okulu akıllı tarım akıllı gıda Sayın Bakanım en çok destek alınan yer Oğuzeli Kadınların oluşturduğu bu ekosistemde sosyal yardım alma talebi kalmadı. Kurutmalık yaparak bütün dünyaya sağlık dağıtıyorlar. Bunları birlikte başardık. Şehrimize geldiğiniz için ne söylersek yerine getirdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Gaziantep Güneydoğu Anadolu'nun üretim üssü konumundadır. Bizde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak elimizden gelen bütün desteği şehrimize vereceğiz" diye konuştu.

Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ise Gaziantep'in proje vizyonu olan en fazla marka ve patent tescili ile model bir şehir olduğunu söyledi. Koçer, yaptığı konuşmada "Şehrin her tarafından proje yükseliyor. Burası tam da Sanayi Bakanlığının vizyonuna uygun bir şehir. 300 fabrika açmıştık, yakında açacağımız yeni fabrikalarımız da var" dedi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise konuşmasında Antep Fıstığının ana vatanı Gaziantep'e Türkiye'nin ilk ve tek Antep Fıstığı Lisanslı Depoyu kazandırmanın mutluluğunu yaşadıkları ifade etti. Antep Fıstığı denilince Gazianteplileri için akan suların durduğunu kaydeden Akıncı, "Antep Fıstığı bizler için tarımsal bir ürün olmaktan ziyade; asla vazgeçemeyeceğimiz ata yadigarı kültürel bir üründür. İsmi şehrimizden özdeşleşen Antep Fıstığı; sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşiminin yüksek olmasından dolayı bölgemiziz en önemli tarımsal ürünlerinin başında gelmekte. Antep Fıstığının üretiminde ve ihracatında önemli bir konuma sahip olan Gazi şehrimiz, aynı zamanda ürünün hasat sonrası işlenmesi, pazarlanması ve ticaretinde de önemli bir aktör olarak yer almaktadır. Antep Fıstığında saydığımız tüm bu mevcut potansiyele rağmen özellikle depolama anlamında teknolojik bir yatırımın eksikliğini hissetmekteydik. Bu geleneksel yöntemleri geride bırakacağımız, üreticilerimizin, sanayicilerimizin ve tacirlerimizin güvenli depoculuğa geçişini sağlayacak bir Lisanslı Depo eksikliğiydi. Hamdolsun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle Antep Fıstığı için kurduğumuz en büyük hayallerden birini gerçekleştirdik. 2019 yılında temelini attığımız Türkiye'nin ilk Antep Fıstığı Lisanslı Deposunun bugün çok şükür açılışını yapıyoruz. Destek verenlere ve emeği geçenlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

İpek Yolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da konuşmasında İka tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Akyılmaz, "Ulusal kalkınmanın bölgesel aktörü konumundaki İpekyolu Kalkınma Ajansı, kurulduğu günden beri bölgemizdeki önemli yatırımların ve bölgesel kalkınmanın öncülüğünü yapmaktadır. Ulusal düzeyde koordinasyonu sağlayan Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün kurulmasıyla birlikte ajansımız, yeni bir vizyon çerçevesinde sürdürülebilir kalkınma çalışmalarına hız vermiştir" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından toplu açılış törenini gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, daha sonra sonra Antep Fıstığı Lisanlı Depoda incelemelerde bulunarak GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı'dan bilgiler aldı.

Açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Derya Bakbak, Sermet Atay, Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin,Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ile kurum müdürleri ve protokol üyeleri katıldı. - GAZİANTEP

