Bakan Varank: "Türkiye'nin aşı üretim tesisi olmadığı söyleniyor, doğru değil"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Türkiye Açık Kaynak Platformunun çevrim içi seminerinden görüntüler ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Açık Kaynak Platformunun çevrim içi seminerinin açılışına katıldı.
14.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:33
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Türkiye Açık Kaynak Platformunun çevrim içi seminerinden görüntüler ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Açık Kaynak Platformunun çevrim içi seminerinin açılışına katıldı. (3)
Kaynak: AA