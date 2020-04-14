Bakan Varank: "Türkiye'nin aşı üretim tesisi olmadığı söyleniyor, doğru değil" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Türkiye Açık Kaynak Platformunun çevrim içi seminerinden görüntüler ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Açık Kaynak Platformunun çevrim içi seminerinin açılışına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Türkiye Açık Kaynak Platformunun çevrim içi seminerinden görüntüler ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Açık Kaynak Platformunun çevrim içi seminerinin açılışına katıldı. (3) Kaynak: AA