Bakan Varank: "Türkiye maskenin ihracatını da yapabilecek" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu makineleri ultrasonik yapıştırıcılar da dahil olmak üzere yerli ve milli olarak üretmiş olduk. Bundan sonra inşallah ihracat potansiyeli var. Türkiye bunun ihracatını da yapabilecek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu makineleri ultrasonik yapıştırıcılar da dahil olmak üzere yerli ve milli olarak üretmiş olduk. Bundan sonra inşallah ihracat potansiyeli var. Türkiye bunun ihracatını da yapabilecek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kırıkkale'de Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan Cerrahi Maske Üretim Atölyesinde günlük 3 milyon cerrahi maske üretimi yapılan tesisi ziyaret etti. Bakan Varank'a ziyareti esnasında Vali Yunus Sezer, Milletvekili Ramazan Can, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ve diğer ilgililer eşlik etti. Bakan Varank, burada yetkililerden maske üretimiyle alakalı bilgi alırken çalışanlarla da tek tek sohbet etti. Çalışanlara hal hatır soran Bakan Varank, işlerinde kolaylıklar diledi. Bakan Varank incelediği maskelerden basın mensuplarına da vermeyi ihmal etmedi.

"TÜRKİYE BUNUN İHRACATINI DA YAPABİLECEK"

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Burası Türkiye'de kurumlar arası koordinasyonla başarılmış en güzel işlerden bir tanesi. Bu tesisteki makinelerin tamamını MKE üretti. Bunların desteğini kalkınma ajanslarımız verdi. Burada Valiliğimizle birlikte Halk Eğitim Merkezimizle bir tesisi hayata geçirmiş olduk. Burada üretilen maskeler,in tamamı şu anda Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarının özellikle Sağlık Bakanlığımızın ihtiyacını karşılamak için kullanılıyor. Günlük 3 milyon maske üretme kapasitesi var. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile birlikte elde ettiğimiz koordinasyon kabiliyetinin güzel meyvelerinden bir tanesi. Buradaki üretim kamunun ihtiyacı devam ettiği müddetçe sürecek. Buradaki makineler özellikle değinmemiz lazım. MKE buradaki maske makinelerinin tamamını yerli ve milli olarak üretti. Burada tabii ki içindeki ürünler ile ilgili ultrasonik yapıştırıcı ile ilgili yurt dışına bağımlılık vardı. Bununla ilgili de arkadaşlarımız güzel bir çalışmayı tamamladılar. Sanırım bugün Milli Savunma Bakanımız ilan edecek. Bu makineleri ultrasonik yapıştırıcılar da dahil olmak üzere yerli ve milli olarak üretmiş olduk. Bundan sonra inşallah ihracat potansiyeli var. Türkiye bunun ihracatını da yapabilecek" dedi.

"GELİŞMİŞ ÜLKELERDEN POZİTİF OLARAK AYRIŞTIK"

Maske üretim tesisinin yoğun bir gayretle kurulduğunu kaydeden Bakan Varank, "Buradaki kursiyerlerimizin mutluluğunu gördüm. Hem burada bir iş kapısı edindiler hem de böyle sağlık alanında milli mücadelenin bir parçası olmaktan çok mutlular. Böyle örneklerin olması Türkiye açısında çok güzel. Biliyorsunuz bir Covid-19 salgını ile mücadele de ülke olarak çok başarılı çalımlar yapıyoruz. Dünyanın bir çok ülkesinden gelişmiş ülkelerden kendi zenginlikleri ile övünen ülkelerden aslında pozitif olarak ayrıştık. Burada da hem dayanışmayla hem de vatandaşlarımızın gayretiyle hem de Türkiye'deki sanayi ve teknoloji kuruluşlarımızın kabiliyetleri ile bir araya gelerek neler başarabileceğimizi göstermiş olduk. Mutluyuz inşallah güzel işler yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, beraberindekilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra üretim atölyesinden ayrıldı.

(Kadir Arslan - Hasan Ay/İHA)

Kaynak: İHA