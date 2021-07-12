Bakan Varank: "Türkiye her alanda gaza basmış durumda"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Altyapı İnşaatı Temel Atma Töreni'ne katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Altyapı İnşaatı Temel Atma Töreni'ne katıldı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya