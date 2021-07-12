Bakan Varank: "Türkiye her alanda gaza basmış durumda"
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Bakan Varank: "Türkiye her alanda gaza basmış durumda"

Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Altyapı İnşaatı Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Altyapı İnşaatı Temel Atma Töreni'ne katıldı. (2)

Bakan Varank: 'Türkiye her alanda gaza basmış durumda'
Bakan Varank: 'Türkiye her alanda gaza basmış durumda'
Bakan Varank: 'Türkiye her alanda gaza basmış durumda'
Bakan Varank: 'Türkiye her alanda gaza basmış durumda'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

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