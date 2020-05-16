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Bakan Varank, TÜRKBESD Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, rekabet gücünü artıracak her alanda beyaz eşya sektörüyle yakın iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini belirterek, "2012'den bu yana sektörde 12 milyar liralık yatırımı teşvik ettik ve 10 bine yakın ilave istihdam oluşmasını sağladık.

Bakan Varank, TÜRKBESD Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
16.05.2020 10:02 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:02

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, rekabet gücünü artıracak her alanda beyaz eşya sektörüyle yakın iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini belirterek, "2012'den bu yana sektörde 12 milyar liralık yatırımı teşvik ettik ve 10 bine yakın ilave istihdam oluşmasını sağladık." dedi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Toplantısı, Bakan Varank'ın da katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Varank, buradaki konuşmasında, beyaz eşya sektörünün Türkiye'nin yüz akı sektörlerinden biri olduğunu dile getirerek, "Üretim hacminiz, cironuz, katma değere ve ihracata katkınızla ülkemizin kalkınmasında öncü rol oynuyorsunuz. Mükemmele yakın işleyen tedarik zincirleriniz sayesinde, Avrupa'nın birinci, dünyanın ikinci büyük üretim üssüyüz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de en fazla patente sahip sektörün beyaz eşya sektörü olduğuna dikkati çeken Varank, Ar-Ge'ye verilen önemin patent sayılarına yansıdığını söyledi.

Varank, Kovid-19 salgını sürecinin etkilerine değinerek, Türkiye'de halkın sağlığı ve ekonomik sürdürülebilirlik dikkate alınarak yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Salgının seyri ve gelen talepler doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bile üretimin durdurulması gibi bir yaklaşımlarının olmadığını vurgulayan Varank, istihdam, finansman ve sosyal yardım alanlarında kritik politikaların hayata geçirildiğini bildirdi.

Varank, makroekonomik verileri de yakından takip ettiklerini belirterek, "Sanayimizi her zaman ayakta tutacağız. Hasarın boyutlarını minimuma indirmek ve bu dönemin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Otomotiv ve tekstil sektörlerinden, normalleşmeye geçişle ilgili olumlu sinyaller alındığına işaret eden Varank, içinden geçilen kritik zamanlarda tedbirlere azami seviyede uyarak yeni normale hazırlıklı olmak gerektiğini söyledi.

Yeni döneme hazırlık

Çalışan sağlığını güvence altında tutma noktasında üretim öncesi ve sonrasındaki iş süreçlerinin planlaması gerektiğini ifade eden Varank, alınması gereken önlemlerde yol gösterici olması için Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından bir kılavuz hazırlandığını hatırlattı.

Varank, kılavuzu baz alarak bir kontrol listesi de oluşturduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Bu listeden hareketle dünyada da öncü olacak şekilde belgelendirme faaliyetleri yapacağız. Herhangi bir kuruluş bize başvurup, 'belge almak istiyorum, işletmemi tescil etmek istiyorum.' derse, yerinde denetimler sonrasında uygun olanları TSE'den belgelendireceğiz. Temiz üretimin, enfeksiyona karşı tedbirlerin dünya ticaretinde çok önemli bir hale geleceğini biliyoruz. Attığımız bu adımla yeni döneme şimdiden hazırlığımızı yapmış oluyoruz."

Yeni normale geçişte iş güvenliğinin yanı sıra üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesinin de önemli olduğunu vurgulayan Varank, yerlileşme oranlarının artırılması ve tedarikçilere sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Rekabet gücünü artıracak yatırımlara teşvik

Varank, üretimde dışarıya bağımlılık azaldıkça, dış şoklara karşı daha dirençli olunduğuna işaret ederek, "Üretimde yeni yöntemler denemekten çekinmeyin, ürün setinizi çeşitlendirin. Bunu yaparken yurt içindeki kaynaklardan en iyi şekilde faydalanın." tavsiyesinde bulundu.

Katma değerli üretimin Türkiye'nin geleceği olduğunu vurgulayan Varank, beyaz eşya sektörünün bu konuda önemli bir yere sahip bulunduğunu dile getirdi.

Varank, rekabet gücünü artıracak her alanda beyaz eşya sektörüyle yakın iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini belirterek, "2012'den bu yana sektörde 12 milyar liralık yatırımı teşvik ettik ve 10 bine yakın ilave istihdam oluşmasını sağladık. Ar-Ge ve tasarım merkezlerine sunduğumuz imkanlardan hemen hemen sektördeki bütün firmalar yararlanıyor." dedi.

Türkiye'nin beyaz eşyada sahip olduğu küresel üstünlüğü ve pazar payını kaybetmemesinin çok önemli olduğunu dile getiren Varank, Bakanlığın bu kapsamda sektörün en büyük paydaşı olduğunu vurguladı.

Brexit süreci

Varank, Avrupa Birliği'nde (AB) yürürlüğe girecek Eko Tasarım ve Enerji Etiketi regülasyonunda, mevzuat uyumu çalışmalarında son aşamaya gelindiğini belirterek, "AB mevzuatı ile eş zamanlı olarak, biz de kendi mevzuatımızı uygulamayı hedefliyoruz. Bu konuda Kalkınma Planı'nda yer alan ilave yatırım ihtiyacı ve yatırım teşvikleri hususunu çalışmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Brexit sürecini de yakından takip ettiklerini söyleyen Varank, beyaz eşya sektörünün Birleşik Krallık pazarında negatif etkilenmemesi için Ticaret Bakanlığı ile eş güdüm halinde çalıştıklarını bildirdi.

Varank, sektörün Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine dahil edilmesini istediklerini belirterek, "Yeni nesil ağ bağlantılı ürünler için veri güvenliği ve GSM şirketlerinin karşılıklı tanınmasını da oldukça önemsiyoruz. Bu alanda ürünlerimizi sadece AB'ye değil, dünya pazarlarına da ulaştırma konusunda gerekli adımları atacağız." diye konuştu.

Teknolojik değişime ayak uydurmanın başarıdaki önemine dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Akıllı, bağlantılı ve etkileşimli ürünlerde standartları koyabiliyor olmamız gerek. TSE'nin ayna komitelerine beyaz eşya sektörü hem güvenlik hem de performans yönüyle katılıyor. Bu farkındalığı tedarikçi KOBİ'lerinize de yaymalısınız. Yurt dışındaki teknik komite toplantılarına lütfen daha etkin bir şekilde müdahil olun. Uluslararası standartların hazırlandığı o masalarda, tedarikçilerinizle birlikte fark oluşturmaya odaklanmalısınız. Ancak bu şekilde sektördeki küresel iddiamızı sürdürebiliriz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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