Bakan Varank: "Türk patent ve marka kurumunu dünyada ilk on otorite arasına sokmayı hedefliyoruz" -...

26.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:28

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. (6)

Kaynak: AA