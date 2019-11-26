Bakan Varank: "Türk patent ve marka kurumunu dünyada ilk on otorite arasına sokmayı hedefliyoruz" -...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.
26.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:28
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. (6)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Bakan Varank: "Türk patent ve marka kurumunu dünyada ilk on otorite arasına sokmayı hedefliyoruz" -...