Bakan Varank: "Türk patent ve marka kurumunu dünyada ilk on otorite arasına sokmayı hedefliyoruz" -...
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Bakan Varank: "Türk patent ve marka kurumunu dünyada ilk on otorite arasına sokmayı hedefliyoruz" -...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

26.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:28
Bakan Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. (6)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Bakan Varank: "Türk patent ve marka kurumunu dünyada ilk on otorite arasına sokmayı hedefliyoruz" -...
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