Bakan Varank: Türk otomotiv endüstrisi 2021'i 29,8 milyar dolarlık ihracatla kapattı - Haberler Ekonomi
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Bakan Varank: Türk otomotiv endüstrisi 2021'i 29,8 milyar dolarlık ihracatla kapattı

Bakan Varank: Türk otomotiv endüstrisi 2021'i 29,8 milyar dolarlık ihracatla kapattı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk otomotiv endüstrisinin 2021 yılını 29,8 milyar dolarlık ihracatla kapattığını açıkladı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk otomotiv endüstrisinin 2021 yılını 29,8 milyar dolarlık ihracatla kapattığını açıkladı.

Bakan Varank, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen yıl Türkiye'de 772 bin yeni otomobil ve ticari araç satıldı. Ülkemizde üretilen 937 bin araç da ihraç edildi. Türk otomotiv endüstrisi 2021 yılını 29,8 milyar dolarlık ihracatla kapattı" ifadelerini kullandı.


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Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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