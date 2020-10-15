Bakan Varank, Türk-Macar Yapay Zeka ve Yüksek Teknoloji Konferansı'na katıldı (1)
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Bakan Varank, Türk-Macar Yapay Zeka ve Yüksek Teknoloji Konferansı'na katıldı (1)

15.10.2020 14:21 | Son Güncelleme: 15.10.2020 14:27

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Türk-Macar Yapay Zeka ve Yüksek Teknoloji Konferansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Macaristan Yenilikçilik ve Teknoloji Bakanı László Palkovics başkanlığında dijital platformda gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Türk-Macar Yapay Zeka ve Yüksek Teknoloji Konferansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Macaristan Yenilikçilik ve Teknoloji Bakanı László Palkovics başkanlığında dijital platformda gerçekleştirildi. (1)

Bakan Varank, Türk-Macar Yapay Zeka ve Yüksek Teknoloji Konferansı'na katıldı (1)
Bakan Varank, Türk-Macar Yapay Zeka ve Yüksek Teknoloji Konferansı'na katıldı (1)
Bakan Varank, Türk-Macar Yapay Zeka ve Yüksek Teknoloji Konferansı'na katıldı (1)
Bakan Varank, Türk-Macar Yapay Zeka ve Yüksek Teknoloji Konferansı'na katıldı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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