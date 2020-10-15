Bakan Varank, Türk-Macar Yapay Zeka ve Yüksek Teknoloji Konferansı'na katıldı (1)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Türk-Macar Yapay Zeka ve Yüksek Teknoloji Konferansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Macaristan Yenilikçilik ve Teknoloji Bakanı László Palkovics başkanlığında dijital platformda gerçekleştirildi.