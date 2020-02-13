Bakan Varank: Türk firmalarıyla irtibata geçmeye başladılar
Koronavirüsün etkilerini değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yurtdışındaki firmalar Çin'e alternatif olarak Türk firmalarıyla irtibata geçmeye başladılar.
13.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:17
Koronavirüsün etkilerini değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yurtdışındaki firmalar Çin'e alternatif olarak Türk firmalarıyla irtibata geçmeye başladılar. Çin'den sipariş kaydırmak isteyen firmalar tekstil firmalarıyla iletişime geçti." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com