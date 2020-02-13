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Bakan Varank: Türk firmalarıyla irtibata geçmeye başladılar

Koronavirüsün etkilerini değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yurtdışındaki firmalar Çin'e alternatif olarak Türk firmalarıyla irtibata geçmeye başladılar.

13.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:17
Bakan Varank: Türk firmalarıyla irtibata geçmeye başladılar

Koronavirüsün etkilerini değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "Yurtdışındaki firmalar Çin'e alternatif olarak Türk firmalarıyla irtibata geçmeye başladılar. Çin'den sipariş kaydırmak isteyen firmalar tekstil firmalarıyla iletişime geçti." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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