Bakan Varank Tunceli'de Rafting Yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 8-13 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası öncesi Tunceli'de incelemelerde bulundu. Munzur Nehri'nde rafting yapan Bakan Varank, "Terörle, teröristle kararlılıkla mücadele ettik. Şimdi onların 'Kimse giremez' dedikleri yerlerde biz rafting yapıyoruz. Bu şehre huzurun gelmesi, bu şehre güvenin gelmesi nelere kadir bunu görmüş oluyoruz" dedi.

Bakan Varank, kayyum atanmasından sonra 18 ay içerisinde yapılan ve Tunceli'yi 'huzur şehri' haline getiren 62 projenin resmi açılışını yaptı. Projelerin 625 milyon liralık bir yatırımla gerçekleştirildiğini belirten Varank, "Tunceli'de doğa, hava ve su sporları adına hiçbir imkan yoktu. Halbuki burası eşsiz bir coğrafyaya sahip. Tunceli ekonomisi turizmle güç kazanmalı dedik, ülkemizin ilk rafting eğitim merkezini Tunceli'de açtık. Türkiye Rafting Şampiyonası ve Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası'nın ilimizde düzenlenmesini sağladık. Munzur Nehri'nin turizmle coşmasını istedik. Gondollar, gezi tekneleri, sürat motoru ve su jetleriyle burayı canlandırdık" diye konuştu.

"Terörle değil raftingle anılacak"

Varank, nehir kıyısında terör sebebiyle tahrip edilen yerleri onardıklarını ifade ederek, "Doğa, su sporları merkezleri ve at çiftliğine dönüştürdük. Şu kadarını söyleyeyim; bu adımlar Tunceli'yi önemli bir turizm rotası haline getirecek. Tunceli raftingle anılacak, Tunceli, Munzur gibi canlı olacak" şeklinde konuştu.

Bakan Varank, konuşmasının ardından sürpriz bir kararla Dünya Rafting Şampiyonası'nın yapılacağı Munzur Vadisi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Varank ile Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, spor kıyafetlerinin üzerine can yeleği giyip kask takarak rafting botuna bindi. Milli sporcularla birlikte şampiyona öncesi ilk deneme raftingini gerçekleştiren Varank, yaklaşık 5 kilometrelik parkurda kürek çekerek rafting yaptı. Bakan Varank, rafting heyecanının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, raftingin çok heyecanlı ve eğlenceli geçtiğini söyledi.

"Cazibe merkezi olacak"

Bakan Varank, terörle, teröristle kararlılıkla mücadele ettiklerini anlatarak, "Şimdi onların 'Kimse giremez' dedikleri yerlerde biz rafting yapıyoruz. Bu şehre huzurun gelmesi, bu şehre güvenin gelmesi nelere kadir bunu görmüş oluyoruz. Biz Tuncelimizde bu huzurun, güvenin devam etmesini istiyoruz. Burada huzur ve güven devam ettikçe Türkiye'nin değil, belki dünyanın en güzel coğrafyalarından biri olan Tunceli bir cazibe merkezi haline gelecek. Bu sene yaz aylarında günlük 5 bin rafting yapılması planlanıyor. Ona göre hazırlık yapıldı. İnşallah biz şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Dünya Rafting Şampiyonası'na bine yakın sporcu katılacak

Varank, Dünya Rafting Şampiyonası için bine yakın sporcunun kente gelerek yarışacağını belirerek, Tunceli'ye yaptığı hizmetlerden dolayı Vali Sonel'e teşekkür etti. Bakan Varank, yaptıkları raftingle Tunceli'yi Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmış olduklarını sözlerine ekledi.

Varank, rafting sonrası neler hissettiğinin sorulması üzerine, "Daha önce rafting yapmıştım. Ama burada su gerçekten soğuk. Sezonun açılmasına bir hafta, on gün daha var sanıyorum. Görüyorsunuz arkamızdaki dağlarda karlar var, biz burada rafting yapıyoruz. Muhteşem bir coğrafya. Bütün vatandaşlarımızı Tunceli'ye bekliyoruz. Gelsinler bu coğrafyanın keyfini çıkarsınlar" karşılığını verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA