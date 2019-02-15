Bakan Varank: "Tüm Türkiye'yi Kalkındırmak İçin Çok Özel Bir Gayret İçerisindeyiz"
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın seçim bürosuna gelişi Bakan Varank'ın karşılanması Bakan Varank'ın konuşması DİYARBAKIR - Çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde AK Parti Belediye...
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın seçim bürosuna gelişi
Bakan Varank'ın karşılanması
Bakan Varank'ın konuşması
DİYARBAKIR - Çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde AK Parti Belediye Başkan adayı Cumali Atila'nın seçim bürosunu ziyaret ederek burada bulunan vatandaşlara hitap etti.
Kaynak: AA