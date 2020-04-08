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Ekonomi

Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklar için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı kapsamında 6 bin liraya kadar burs verileceğini duyurdu.

08.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:39
Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklar için burs programı başlatıldığını duyurdu. Bakan Varank, "Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil, Ar-Ge projelerinde çalışacaklar için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı başlatıyoruz. Projelerde görev alacak araştırmacılarımıza 6 bin liraya kadar burs vereceğiz" dedi.

PROGRAMA KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Lisans, tezli yüksek lisans, doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacıların başvurabileceği programa "tubitak.gov.tr" adresinden başvuru yapılabiliyor. Bakanlık, tüm kamu destekli Ar-Ge projelerine destek veriyor. Bunun için de STAR-Stajyer Araştırmacı Burs Programı'na başvurular bekleniyor.

Konu hakkında TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin Kovid-19 salgını ile mücadelesine katkı vermek; salgının toplumda yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını sağlamak, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla STAR - Stajyer Araştırmacı Burs Programını çağrıya açıyoruz.

Kovid-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesi ve yeni tip koronavirüs mücadelesi ile ilişkili olabilecek tüm kamu destekli Ar-Ge projelerine destek veriyoruz.

BAŞVURULAR BUGÜN İTİBARIYLA BAŞLADI

Bu doğrultuda, ülkemizde Kovid-19 ile mücadele eden yetkin bilim insanlarının nitelikli projelerinde görev almak isteyen lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerimizin ve doktora sonrası araştırmacıların programa başvurularını bekliyoruz.

Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden güçlü değildir" dediğimiz bu dönemde, araştırmacılarımızın işbirliği yapma potansiyelini artırmayı amaçlayan çağrımıza başvurular 08.04.2020 tarihinden itibaren yapılabilecektir."

Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek

Kaynak: AA

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Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek
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