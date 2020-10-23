Bakan Varank: "TÜBİTAK'ın stajyer araştırmacı burs programını devreye aldık"
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Bakan Varank: "TÜBİTAK'ın stajyer araştırmacı burs programını devreye aldık"

23.10.2020 12:45 | Son Güncelleme: 23.10.2020 12:50
Bakan Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ERZURUM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ERZURUM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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