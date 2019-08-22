22.08.2019 12:25

Bakan Varank TÜBİTAK bünyesinde bir 'Yapay Zeka Enstitüsü' kuracağız

Almanya, (DHA) ? Almanya- Türkiye Yapay Zeka Konferansı'nın açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TÜBİTAK bünyesinde bir 'Yapay Zeka Enstitüsü' kurmayı planladıklarını açıkladı.

Bakan Varank, Konferans kapsamında yaptığı konuşmada, Yapay zeka ve dijital dönüşüm alanında yaşanan baş döndürücü gelişmelerin politika yapıcıları da daha aktif, yenilikçi, işbirliğine açık ve çözüm odaklı olmaya ittiğini vurgulayarak, TÜBİTAK bünyesinde bir 'Yapay Zeka Enstitüsü' kurmayı planladıklarını duyurdu.

Varank konuyla ilgili, Bu kurum; yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirecek, akademide üretilen bilimsel çıktıları, kamu ve özel sektörün hizmetine sunarak bir köprü vazifesi görecek. Makine öğrenmesi ve derin öğrenmenin dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, yapay zeka tabanlı inovasyon konusunda netice almak istiyoruz ifadelerini kullandı.

Yapay zeka teknolojileri için en kritik unsurun veri olduğunu belirten Varank, konuşmasına şöyle devam etti Yapay Zeka Enstitümüzün en önemli misyonlardan biri, kamuda sahip olduğumuz devasa veriyi anonimleştirmek ve anlamlandırarak yapay zeka uygulamalarına kaynak oluşturabilecek hale getirmektir. Kuracağımız enstitü, yapay zeka girişimlerini ve inovasyon kümelerini desteklemenin yanı sıra, bu konuda uzmanlaşmış işgücünü de artırmayı hedefleyecek. Bu noktada, Alman Yapay Zeka Araştırmaları Merkezi (DFKI), Federal Yapay Zeka Derneği ve Almanya'da bu konuda uzmanlaşmış üniversitelerle işbirliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyacağız.

YAPAY ZEKA STRATEJİSİNİ YAKIN ZAMANDA AÇIKLAYACAĞIZ

Türkiye ve Almanya'nın sanayi ve teknoloji alanında önemli ortaklıklara imza attığını ve işbirliğinin getirdiği imkanlardan beraber faydalandığını belirten Bakan Mustafa Varank, Sanayinin dijital dönüşümüne yönelik çalışmalarımız da hız kesmeden devam ediyor. İlgili tüm paydaşların katkısıyla 'Dijital Türkiye Yol Haritasını' hazırladık. Şimdi yol haritamızdan hareketle, eylem planlarını uygulama aşamasındayız. Alman dostlarımızın öncüsü olduğu 'Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri' yani model fabrikaları, ülkemizde kurmaya başladık diye konuştu.

Hem teorik hem de pratik eğitimlerin verildiği, Ankara ve Bursa'daki model fabrikaların hizmete başladığını vurgulayan Varank, bu fabrikaların sadece iki ille sınırlı kalmayacağını söyledi ve 2023'e kadar toplam 14 model fabrika kurmayı hedeflediklerini duyurdu.

Bakan Varank konuşmasına şu şekilde devam etti Geçtiğimiz ay ülkemizin 11'inci Kalkınma Planını açıkladık ve uzun vadeli bir perspektifle Türkiye'nin kalkınma stratejisini ortaya koyduk. Planımızı; kritik teknolojiler ve ileri dijital dönüşümün de içinde olduğu bir dizi somut alt politikayla destekleyeceğiz. Yapay zeka alanında, yerli teknoloji üretme kabiliyetimizi geliştirmek ve ekonominin genelinde etkin kullanımını yaygınlaştırmak için de yol haritamızı tamamlamak üzereyiz.

Kaynak: DHA