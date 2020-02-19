Bakan Varank: TSE ve TOBB "Standartlar Milli Takımı"nı kuruyor

19.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:16

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Standartların belirlenmesinde masa başında oturan, sektörü bilmeyen uzmanlar değil üretim sürecinin bizzat içinde olan, çarkları döndüren üreticiler yönlendirici olmalı ve seslerini duyurmalı" dedi.