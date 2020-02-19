Bakan Varank: TSE ve TOBB "Standartlar Milli Takımı"nı kuruyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Standartların belirlenmesinde masa başında oturan, sektörü bilmeyen uzmanlar değil üretim sürecinin bizzat içinde olan, çarkları döndüren üreticiler yönlendirici olmalı ve seslerini duyurmalı" dedi.
19.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:16
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Standartların belirlenmesinde masa başında oturan, sektörü bilmeyen uzmanlar değil üretim sürecinin bizzat içinde olan, çarkları döndüren üreticiler yönlendirici olmalı ve seslerini duyurmalı" dedi.
Kaynak: Dunya.com