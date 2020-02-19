Haberler » Ekonomi » Bakan Varank: TSE ve TOBB "Standartlar Milli Takımı"nı kuruyor - Ekonomi

Bakan Varank: TSE ve TOBB "Standartlar Milli Takımı"nı kuruyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Standartların belirlenmesinde masa başında oturan, sektörü bilmeyen uzmanlar değil üretim sürecinin bizzat içinde olan, çarkları döndüren üreticiler yönlendirici olmalı ve seslerini duyurmalı" dedi.

19.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:16
Bakan Varank: TSE ve TOBB

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "Standartların belirlenmesinde masa başında oturan, sektörü bilmeyen uzmanlar değil üretim sürecinin bizzat içinde olan, çarkları döndüren üreticiler yönlendirici olmalı ve seslerini duyurmalı" dedi.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler