Bakan Varank, Trabzon Deneyap Atölyesi'ni ziyaret etti Açıklaması

15.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:28

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyelerine ilişkin, "İnşallah önümüzdeki dönemde 18 farklı atölyenin daha sınavlarını yapmış olacağız. Bu sene sayıyı 30'a çıkaracağız ve 2023 yılına kadar 81 ilimizde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni hayata geçirmiş olacağız." dedi.

Trabzon Deneyap Atölyesi'ni ziyaret eden Varank, buradaki konuşmasında, çok güzel müjdeler için, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı, Sosyal Gelişimi Destekleme Programları çerçevesinde yapılacak 28,5 milyon liralık projelerin imza töreni için Trabzon'da olduğunu söyledi.

Bugün attıkları imzalarla, hem Trabzon'a hem de çevre illere önemli katkılar sağlayacak, ekonomik anlamda insan kapasitesini geliştirebilecek projeleri başlattıklarını ifade eden Varank, bu projelerin, devreye girmelerinin ardından bölgeye özellikle ekonomik kalkınma ve refah anlamında etkilerini göreceklerini dile getirdi.

Bakan Varank, Deneyap Teknoloji Atölyelerinin 100 günlük programlar çerçevesinde geçen sene hayata geçirildiğini, bunun, özellikle ortaokul ve lise başlangıç seviyelerindeki gençler ve çocukların teknoloji ve bilim eğitimleri aldıkları bir program olduğunu belirtti.

Varank, 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurma hedefiyle yola çıktıkların, ilk 12 atölyeden birini Trabzon'a kazandırdıklarına dikkati çekerek, burada gençlere çok çeşitli alanlarda, tasarımdan robotiğe, kodlamaya çok farklı eğitimler verdiklerini, onları adeta geleceğin, teknolojinin yıldızları olarak yetiştirdiklerini ifade etti.

En önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu vurgulayan Varank, "Türkiye olarak bölge ve dünya ülkeleriyle karşılaştırdığımızda önemli avantajlarımız var ama en önemli avantajlarımızdan biri insanımız, genç nüfusumuz var ve bu nüfusumuzu geleceğin teknolojilerine hazırlıklı bir şekilde yetiştirmemiz lazım." diye konuştu.

Varank, Deneyap Teknoloji Atölyelerinin de bu alanda gerçekleştirdikleri çok önemli bir proje olduğunu belirterek, "Ailelerimiz çok memnun, çocuklarımız çok memnun. İnşallah önümüzdeki dönemde 18 farklı atölyenin daha sınavlarını yapmış olacağız. Bu sene sayıyı 30'a çıkaracağız ve 2023 yılına kadar 81 ilimizde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni hayata geçirmiş olacağız." dedi.

"Nesillerimizi geleceğin dünyasında söz sahibi yapacağız"

Dünyada hem insan yetiştirme tarzı hem de insanların kabiliyetlerinin değiştiğine işaret eden Varank, şunları söyledi:

"Firmaların çalışanlarından beklentileri değişiyor. Geçen gün Elon Musk bir açıklama yaptı, dedi ki 'Benim işe aldığım adamın lise mezunu bile olması aslında benim için bir anlam ifade etmiyor. Eğer kodlama biliyorsa, yazılım yapabiliyorsa, benim işime yarıyorsa istiyorsa lise mezunu bile olmasın.' Dünyada değişen bu trendi bizim yakalamamız lazım. İşte bu tip faaliyetlerle teknoloji atölyeleri ile biz de nesillerimizi geleceğe hazırlayacağız. Geleceğin dünyasında onları söz sahibi yapacağız."

Bakan Varank, bugün imzaladıkları projeler arasında hem Trabzon hem de çevre illerde bu tip 16 atölyenin kurulmasının da bulunduğunu belirterek, bu atölyelerin kurulmasında Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Of Teknoloji Fakültesinin yürütücü olarak görev alacağını, gençleri çok güzel bir şekilde yetiştirmeye, geleceğe hazırlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Merkezdeki öğrenciler ve eğitmenlerle sohbet eden Bakan Varank, yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Varank daha sonra Ortahisar ilçesindeki Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Varank'a ziyaretlerinde, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA