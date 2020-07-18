Bakan Varank: "TOGG'un tedarikçileri arasında daha önce hiçbir ana üreticiyle çalışmamış gencecik... Bakan Varank: "TOGG'un tedarikçileri arasında daha önce hiçbir ana üreticiyle çalışmamış gencecik girişimler, start-up'lar var. Bu firmalar farklı düşünüyor, yeni ve özgün işlere imza atıyor.

Bakan Varank: "TOGG'un tedarikçileri arasında daha önce hiçbir ana üreticiyle çalışmamış gencecik girişimler, start-up'lar var. Bu firmalar farklı düşünüyor, yeni ve özgün işlere imza atıyor." Kaynak: AA