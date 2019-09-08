Bakan Varank, TEKNOFEST roket yarışlarını izledi (1)

08.09.2019 14:30

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ROKETSAN desteğiyle Aksaray'da düzenlenen, üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan 79 takımın mücadele verdiği roket yarışlarını izledi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından 17-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek, birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği TEKNOFEST kapsamında, ROKETSAN desteğiyle Tuz Gölü çevresindeki Hisar Atış Merkezi'nde düzenlenen yarışmayı izlemeye gelen Varank, yarışmacı öğrencilerle sohbet etti, tasarladıkları roketleri inceledi.

Üniversite öğrencilerinin alçak ve yüksek irtifa roket atışını izleyen Varank, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, roket yarışmaları için Tuz Gölü'nde bulunduklarını anımsattı.

Öğrenci takımlarının roket yarışlarını heyecanla izlediklerini vurgulayan Varank, TEKNOFEST'in teknoloji, uzay ve havacılık gibi alanlarda gençlerde ve çocuklarda merak uyandırmak için düzenlenen bir festival olduğunu ifade etti.

Varank, festivalin en önemli konusunun yarışmalar olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Tüm Türkiye'de binlerce takım ve genç bu yarışmalarda geliştirdikleri teknolojilerle ortaya eserler koymaya çalışıyor. Burada ilgi alanlarına göre yarışmalarda netice almaya çalışıyorlar. Teknoloji, uzay ve havacılık gibi geleceğin ilgi alanları ülkemiz açısından önemli. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, TEKNOFEST'in düzenleyicisi olarak, T3 Vakfı ile birlikte bu alanlardaki insan kaynağını yetiştirmek üzere elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz."

Geçen yıl da roket yarışmalarını izlemek üzere Aksaray'a geldiğini anımsatan Varank, TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN'ın gençleri roket alanında desteklediğini belirtti.

"Uluslararası katılımcıları bu yıl görebileceğiz"

Varank, uzay ve havacılık alanında gelecek nesillerde etki oluşturmaya ve Türkiye'nin geleceğine etki edecek gençleri yetiştirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da bütün faaliyetlerimizi, özellikle sivil toplum kuruluşları ve paydaşlarla beraber sürdürmeye devam edeceğiz. TEKNOFEST'i uluslararası bir organizasyon haline getirmeye çalışıyoruz. TEKNOFEST'te herkesin ilgisini çekecek, çeşitli teknoloji sunumları, hava ve kara araçlarının sergileri de yer alacak. Uluslararası katılımcıları bu yıl görebileceğiz. Rusya ve Ukrayna'dan hava araçları gelecek, bu yılki TEKNOFEST'e katılacak. Rusya'dan bir takım, havacılık gösterileri düzenleyecek. Biz, Türkiye'deki bu alanda çalışan herkesin katkılarıyla, gelecek nesillerin içindeki inovasyon ateşini yakmak üzere bunu uluslararası bir şekilde gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu yıl TEKNOFEST, 17-22 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek. Daha merkezi bir mekan. Bir milyon rakamını bu yıl geçmek istiyoruz. Tüm halkımızı TEKNOFEST'e davet ediyoruz. Orada hem yarışmaları izlesinler hem de Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi çerçevesinde geliştirdiği teknolojilere ve ürünlere şahitlik etsinler."

"Geleceğe daha umutla bakmaya başladık"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise Türkiye'nin savunma sanayi alanında iyi noktada olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

Ülke olarak "çok hızlı koşmamız" gerektiğini ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Bu koşulları sağlayacak olan dinamik genç ve enerjik nüfuslu arkadaşlarımızın teknolojiye olan ilgilerini tetiklemekle ilgili T3 Vakfı gibi sivil toplum girişimlerinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bugünkü yarışmalarla bunun bir kısmına şahitlik ettik. Gençlerimizin heyecanını yerinde gördük. Geleceğe daha umutla bakmaya başladık. İnşallah geleceğe dönük bu yürüyüşümüzü müthiş bir koşuya çevireceğiz. Gençlerimizde şu anda oluşan odaklanma, heyecan ve merak inanın çok hızlı bir şekilde Türkiye'de zincirleme reaksiyonu başlatacak."

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da bu yıl TEKNOFEST'in ikincisini düzenlediklerini aktardı.

TEKNOFEST'in birinci senesinde dünyanın gün başına katılımda ikinci büyük havacılık etkinliği olma unvanını kazandığına dikkati çeken Bayraktar, "Bu yıl da çok daha büyük bir katılımla ve heyecanla devam ediyor. Bu yıl 56 paydaş TEKNOFEST'in 2. yılını düzenliyor. TEKNOFEST bu yıl İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ve 6 gün. Geçen yıla oranla sayının inanılmaz yüksek olduğundan bu yıl tahminimiz 1 milyonun üzerine çıkacağı yönünde. Kayıtlara baktığımızda geçen yıla oranla 5 misli artış görüyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, TEKNOFEST'i, teknoloji üreten bir Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirme idealiyle yaptıklarını bildirdi.

"Amacımız, ülkemizin kritik ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağını çekirdekten yetiştirmek"

Buradaki roket yarışmasının düzenlenmesindeki temel amaçlarının ise uydu ve hava savunma sistemlerinde genç nesilleri bu alanlara özendirmek olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Amacımız, bu alanlarda ülkemizin kritik ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağını çekirdekten yetiştirmek. Burada da 2 atış izledik. Ondan öncede iki gün boyunca başarılı atışlar oldu. Bu genç kardeşlerimiz şu anda ufak gözükse de bir yıl boyunca önce hayal ettiler, sonra araştırdılar, sonra geliştirdiler. Sonra da prototip roketlerini tasarladılar, 3 saniyede 3 bin metreye fırlatmak için. Bizim de insansız hava araçlarındaki yolculuğumuz benzer şekilde başlamıştı, bundan tam 15 yıl önce. İlk olarak ülkemizin milli güdüm sistemi olan mini insansız hava aracıyla başladı. Sonrasında Bayraktar TB2 dediğimiz 100 bin saatin üzerinde uçmuş Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde ve havacılıkta çok gelişmiş ülkelere satılan, kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak değerlendirilen... Ukrayna'ya da ihraç ettik. Çok kritik terörle mücadele operasyonlarında görev almış Bayraktar TB2'yi geliştirdik. Sonrasında da şu anda 5,5 ton ağırlığında çok stratejik görevler yapabilen, yani 15. yılın sonunda dünyada sadece 4 ülkenin yapabileceği Akıncı İnsansız Hava Aracını geliştiriyoruz. Dün gece bunun motor testini yaptık."

"19 farklı teknoloji alanına 55 bin öğrenci başvuru yaptı"

TEKNOFEST'e geçen yıl 2 bin takımın başvuru yaptığını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bunların 750'si finale kalmıştı. TEKNOFEST'E Bu yıl yaklaşık 17 bin takım başvuru yaptı. 19 farklı teknoloji alanına 55 bin öğrenci başvuru yaptı. Bunların hepsi geleceğin trendi olan teknoloji alanları. 81 ilden başvurular var. 120 ülkeden bu yarışlara ve girişimcilik zirvesine katılım var. Bir anlamda ikinci senesinde çok geniş bir uluslararası coğrafyaya da uzanmayı başardı. İnşallah bu yıl da ve sonraki seneler de daha da büyüyerek ve genişleyerek ülkemizin kendi teknolojilerini sadece üreten değil hayal edip, araştırıp ve geliştirip üreten milli teknoloji hamlesiyle ideallerini gerçekleştiren nesiller yetiştirmesine vesile olmasını ümit ediyoruz."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar da çalışmaları ve roket atışlarını izledi.

Kaynak: AA