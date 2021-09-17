Bakan Varank, TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılan araçları inceledi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, otonom araç teknolojisinde Türkiye'nin başarı hikayesinin gençler sayesinde yazılacağını ifade etti.

Bakan Varank, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve HAVELSAN iş birliğiyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda gençlerin geliştirdiği araçları inceledi.

Üniversite öğrencileriyle çalışmalarına ilişkin sohbet eden Bakan Varank, geliştirilen iki otonom aracı kullandı, takım formalarını imzaladı. Bakan Varank, daha sonra yarışın startını verdi.

Varank, gazetecilere, gençlerin yaptıkları araçlarla otonom bir şekilde yolcu alıp indirme, trafik işaretlerine uyma, aracı park etme gibi işlemleri bitirmeleri gerektiğini söyledi.

Otonom araçların dünyanın gündeminde olduğuna işaret eden Varank, "Bütün markalar, elektrikli araçların yanında otonom araçlarla ilgili çalışmalar yapıyor. Bu da yapay zeka, görüntü işleme gibi gerçekten ileri teknolojileri çalışmayı gerektiren bir alan." diye konuştu.

Varank, geleceğin teknolojileriyle çalışma yapmaya başlayan gençlerle yarışma düzenlediklerini belirterek şöyle devam etti:

"Biz de üniversite okuduk, Beste de üniversite okuyor. Bizim zamanımızda böyle yarışmalar, imkanlar yoktu. Hem TÜBİTAK hem Bilişim Vadisi hem de TEKNOFEST ile aslında gençlerimizin bir manada ufuklarını açmaya çalışıyoruz. Onların hayal güçlerini hayata geçirmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buradaki gençlerimizin şevkini, gayretini ve bu kadar ileri teknoloji algoritmalarla uğraştıklarını gördüğümüzde ülkemiz adına hem gururlanıyoruz hem de kendimizi güvende hissediyoruz. İnşallah geleceğin Türkiye'sini arkadaşlarımız inşa edecekler. TEKNOFEST bildiğiniz gibi aslında festival. Yani Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerinin hem çocuklarımız, gençlerimiz hem de aileleri tarafından görülebileceği, havacılık şovlarının yapılacağı etkinlik 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek. Bütün Türkiye'yi o festivale de bekliyoruz. Gelsinler, beraberce Türkiye'nin neler başarabildiğine bizzat orada şahitlik etsin bütün vatandaşlarımız."

"Gençlerin gayreti kelimelerle tarif edilemez"

Bakan Varank, gençlerin gayretinin kelimelerle tarif edilemeyeceğini dile getirerek, "Bu arabaları buraya getirmek bile büyük bir iş. Gençler bu gayreti niye gösteriyor? Gerçekten bu işe gönül verdikleri için. İşte biz, içinde şevk olan, heyecan olan, bilim, teknoloji, mühendislik alanında kabiliyeti olan gençlerimize şans vermiş oluyoruz. Onlar da bu şansı değerlendirdiklerinde hem kişisel tatmin açısından, benim böyle bir arabam olsaydı üniversitede herhalde kolumu çıkarıp dolaşırdım, hem de öz geçmişlerine yazacakları büyük bir başarıdan bahsediyoruz. Buradaki gençlerimiz ileride çok başarılı işlere imza atacaklar. Otonom araç teknolojisinde Türkiye bir başarı hikayesi yazacaksa ki ben buna yürekten inanıyorum, işte bu gençler sayesinde olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank'a, Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu eşlik etti.

Yarışların tamamlanmasının ardından etkinlik bugün sona erecek.