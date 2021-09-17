Bakan Varank, TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılan araçları kullandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yarışmaya katılan araçları incelemesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın "Hayal" adlı araçla tur atması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yarışmaya katılan araçları imzalaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın "Kara Elmas" adlı araçla tur atması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yarışmaya katılan ekiplerle sohbet etmesi KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması ve TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'na katıldı. (1)