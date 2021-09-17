Bakan Varank, TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılan araçları kullandı
AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yarışmaya katılan araçları incelemesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın "Hayal" adlı araçla tur atması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yarışmaya katılan araçları...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yarışmaya katılan araçları incelemesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın "Hayal" adlı araçla tur atması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yarışmaya katılan araçları imzalaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın "Kara Elmas" adlı araçla tur atması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yarışmaya katılan ekiplerle sohbet etmesi KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması ve TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'na katıldı. (1)