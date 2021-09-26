Bakan Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin kapanışında konuştu - Haberler
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Bakan Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin kapanışında konuştu

AA - Haberler | Güncel

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin kapanışında konuştu.

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin kapanışında konuştu. Etkinliğin sonunda bayrak devir teslim töreni yapıldı

Bakan Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin kapanışında konuştu

Bakan Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin kapanışında konuştu

Bakan Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin kapanışında konuştu

Bakan Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin kapanışında konuştu
AA - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
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Haber: Bakan Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin kapanışında konuştu - Haberler
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