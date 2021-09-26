Bakan Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin kapanışında konuştu
-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin kapanışında konuştu.
-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin kapanışında konuştu. Etkinliğin sonunda bayrak devir teslim töreni yapıldı