Bakan Varank, "TEKNOFEST 2020" fuar alanını gezdi - GAZİANTEP
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Bakan Varank, "TEKNOFEST 2020" fuar alanını gezdi - GAZİANTEP

24.09.2020 15:14 | Son Güncelleme: 24.09.2020 15:21

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerinin gösterisi TEKNOFEST 2020 fuar alanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın fuar alanını gezmesi GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TEKNOFEST 2020"programı kapsamında fuar merkezini ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerinin gösterisi

TEKNOFEST 2020 fuar alanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın fuar alanını gezmesi

GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TEKNOFEST 2020"programı kapsamında fuar merkezini ziyaret etti.

Bakan Varank, 'TEKNOFEST 2020' fuar alanını gezdi - GAZİANTEP
Bakan Varank, 'TEKNOFEST 2020' fuar alanını gezdi - GAZİANTEP
Bakan Varank, 'TEKNOFEST 2020' fuar alanını gezdi - GAZİANTEP
Bakan Varank, 'TEKNOFEST 2020' fuar alanını gezdi - GAZİANTEP

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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