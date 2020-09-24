Bakan Varank, "TEKNOFEST 2020" fuar alanını gezdi - GAZİANTEP
24.09.2020 15:14 | Son Güncelleme: 24.09.2020 15:21
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerinin gösterisi TEKNOFEST 2020 fuar alanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın fuar alanını gezmesi GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TEKNOFEST 2020"programı kapsamında fuar merkezini ziyaret etti.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerinin gösterisi
TEKNOFEST 2020 fuar alanı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın fuar alanını gezmesi
GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TEKNOFEST 2020"programı kapsamında fuar merkezini ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme