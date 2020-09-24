Bakan Varank, "TEKNOFEST 2020" fuar alanını gezdi - GAZİANTEP

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerinin gösterisi TEKNOFEST 2020 fuar alanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın fuar alanını gezmesi GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TEKNOFEST 2020"programı kapsamında fuar merkezini ziyaret etti.