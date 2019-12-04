Bakan Varank Tataristan'da İnnopolis Özel Ekonomik Bölgesi'ni gezdi

04.12.2019 19:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:46

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bilgi teknolojileri sektörünün gelişimine katkı sunmak amacıyla Tataristan'da 1200 hektarlık alana inşa edilen ve yüksek teknoloji ürünlerinin üretildiği İnnopolis kentini ziyaret etti.

19. Uluslararası Makine Üretimi Fuarı'na katılmak üzere Tataristan'da bulunan Varank, ülkedeki temaslarını sürdürüyor.

Bakan Varank, Tataristan programı kapsamında, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nin Başkenti Kazan'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta 2015'te kurulan İnnopolis Özel Ekonomik Bölgesi'ne gitti.

Rusya'da, bilgi teknolojileri sektörünün gelişimine katkı sunmak amacıyla 1200 hektarlık alana sıfırdan inşa edilen ve yüksek teknoloji ürünlerinin üretildiği İnnopolis kentinde, Varank'ı İnnopolis Belediye Başkanı Ruslan Shagaleev ve İnnopolis Özel Ekonomik Bölgesi Üst Yöneticisi Renat Khalimov karşıladı.

Kendine has bir ekosistemi ve altyapısı olan teknoloji kentine ilişkin yetkililerden bilgi alan Varank, söz konusu bölge ve Türkiye'deki teknoparklar arasında işbirliği yapılabileceğini söyledi.

Bölgeyle ortak eğitim ve değişim programları geliştirilebileceğine işaret eden Varank, Shagaleev ve Khalimov'u Türkiye'deki ekosistemde incelemelerde bulunmaları için ülkeye davet etti.

Renat Khalimov da İnnopolis'in Rusya'nın bilgi teknolojileri başkenti olması amacıyla kurulduğunu, 4 bin kişinin yaşadığı kentte, bilimsel araştırma merkezleri ile teknoloji şirketlerinin ofislerinin faaliyet gösterdiğini, aynı zamanda kentte üniversite, spor kompleksi ve sağlık tesislerinin de bulunduğunu kaydetti.

Bakan Varank, daha sonra Kazan'daki Kul Şerif Camii ile Blagoveşenskiy Katedrali'ni gezdi.

Söz konusu ziyaretlerinde Varank'a, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu İsmet Erikan eşlik etti.

Kaynak: AA