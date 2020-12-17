Bakan Varank: "Tasarım, prototip aşı ve hayvan çalışmaları aşamaları sonrasında 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda."
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Bakan Varank: "Tasarım, prototip aşı ve hayvan çalışmaları aşamaları sonrasında 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda."

17.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:33
Bakan Varank:

Bakan Varank: "Tasarım, prototip aşı ve hayvan çalışmaları aşamaları sonrasında 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda.

Bakan Varank: "Tasarım, prototip aşı ve hayvan çalışmaları aşamaları sonrasında 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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