Bakan Varank: Tanı kitlerinde, dünyada bir ilk olacak ürünü geliştiriyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Varank: Tanı kitlerinde, dünyada bir ilk olacak ürünü geliştiriyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin tanı kitleri, aşı ve ilaç alanındaki projeleriyle dünyanın ilgisini çektiğini belirterek, "Aşıda, geleneksel yöntemlerin yanında, hiçbir ülkenin denemediği yeni teknolojileri deniyoruz.

Bakan Varank: Tanı kitlerinde, dünyada bir ilk olacak ürünü geliştiriyoruz
09.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:21

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin tanı kitleri, aşı ve ilaç alanındaki projeleriyle dünyanın ilgisini çektiğini belirterek, "Aşıda, geleneksel yöntemlerin yanında, hiçbir ülkenin denemediği yeni teknolojileri deniyoruz. Tanı kitlerinde, nano-teknolojiyi esas alan ve dünyada bir ilk olacak yeni bir ürünü geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Bakan Varank, Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı. Burada konuşan Bakan Varank, Deniz Ticaret Odası'nın hem sektörün gelişmesi hem de uluslararası rekabet gücünün artması açısından kritik öneme sahip olduğunu bildirdi. Dünya ticaretinin ve Türkiye dış ticaretinin yüzde 90'ının deniz taşımacılığı üzerinden gerçekleştiğini belirten Varank, " Maalesef salgınla birlikte daralan dünya ticaretinden, deniz taşımacılığı da büyük ölçüde etkilendi. Avrupa Birliği başta olmak üzere neredeyse tüm büyük pazarlarda dış talep durma noktasına geldi. Bu sene uluslararası ticarette yüzde 30'lara varabilecek bir daralma bekleniyor'" dedi.

'TÜRKİYE BU KÜRESEL KRİZDE BAŞARILI BİR SINAV VERİYOR'

Varank, ekonomik gücüyle övünen ülkelerin salgını yönetmekte aciz kaldığını belirterek, "Uluslararası kuruluşlar da yaraları sarmaya dönük kapsamlı bir yaklaşım geliştiremedi. Bu dönemin kazananları kendi kendine yetebilen, altyapıları ve kurumsal kapasiteleri güçlü ülkeler oldu. Türkiye, bu küresel krizde başarılı bir sınav veriyor, inşallah bundan sonra da vermeye devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde attığımız adımlar sayesinde, pek çok ülkeden pozitif yönde ayrıştık. Sağlık tedbirleriyle birlikte ekonomik tedbirleri de eş zamanlı uyguladık. Tüm dünyada fabrikalar kapatılırken, ülkemizde üretimin durmaması yönünde çalışmalar yaptık. İstihdam, finansman ve sosyal yardım alanlarında benzersiz politikaları hayata geçirdik. Yurt içi sanayimizin yetkinlikleri sayesinde ihtiyaç duyulan her ürüne kolayca erişebildik" diye konuştu.

'TİCARİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

Türkiye'nin tanı kitleri, aşı ve ilaç alanındaki projeleriyle de dünyanın ilgisini çektiğini kaydeden Varank, sağlık endüstrisinde inovatif ürünler geliştirerek küresel rekabette 'biz de varız' dediklerini söyledi. Varank, şöyle konuştu:

"2 haftada ürettiğimiz yerli yoğun bakım solunum cihazıyla, dünya standartlarında ve muadillerinden üstün bir ürünü piyasayla tanıştırdık. Tedavide kullanılan ve daha önce ithal ettiğimiz 2 farklı ilacın etken maddesini artık kendimiz üretebiliyoruz. Virüs proteinlerini çoğaltıp ki bu önemli bir kabiliyet gerektiriyor, satabiliyoruz. Aşıda, geleneksel yöntemlerin yanında, hiçbir ülkenin denemediği yeni teknolojileri deniyoruz. Geliştirdiğimiz yüksek antikorlu plazmayı hasta tedavilerinde kullanıyoruz.  Şimdi ticarileştirme çalışmaları sürüyor. Tanı kitlerinde, nano-teknolojiyi esas alan ve dünyada bir ilk olacak yeni bir ürünü geliştirmeye çalışıyoruz.  İstediğimiz zaman, odaklandığımız zaman, en iyi şekilde koordine oluyor, milli seferberlik ruhuyla büyük işler başarıyoruz."

'3 HAFTADA 11 SANAYİ KURULUŞUNDAN BAŞVURU ALDIK'

Varank, Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte üretim tesislerinde alınması gereken önlemler için kılavuz hazırladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Tedbirleri yerine getiren firmalara, COVID-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi veriyoruz. 3 haftada 118 sanayi kuruluşundan başvuru aldık. 10 kuruluşun denetimleri olumlu şekilde tamamlandı ve belge almaya hak kazandı. Güvenli üretimde ilk belgeler; Gaziantep, Konya, Bursa ve Malatya'daki işletmelere verildi. Belgeyi alan firmalar TSE logosunu; ürünlerinde, belgelerinde ve yayınlarında kullanabilecek. Böylece müşterilerine, üretimlerinin kalitesini uzun uzun anlatmalarına gerek kalmayacak. Tek bir logoyla, piyasada kendilerine duyulan güveni tazelemiş olacaklar. Deniz Ticaret Odası üyeleri de bu sürecin bir parçası olmalı."

'DENİZ TEKNOLOJİLERİ VE SANAYİSİ TEKNİK KOMİTESİNİN KURULMASINA KARAR VERDİK'

Varank, 11'inci Kalkınma Planında; deniz teknolojileri, gemi inşa ve yan sanayinin rekabet gücünü artırmak için 'Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesinin' kurulmasına karar verdiklerini söyleyerek, Komite'nin başkanlığını Bakanlığın yürüttüğünü bildirdi. Varank, "Sektörün tamamında Ar-Ge, yenilikçilik ve markalaşma kültürünün daha da gelişmesini istiyoruz. Teknik komite aracılığıyla, nokta atışı eğitimler düzenleyip, potansiyeli olan firmaların Ar-Ge merkezi kurmasını teşvik edeceğiz. Sektörde mevcut durumda çok yoğun şekilde ithal ürünler kullanılıyor. Biz sadece bunların montajını yapar durumdayız. Bu durumu değiştirmek zorundayız. Otomotiv yan sanayinde sahip olduğumuz yetkinliğe, gemi yan sanayinde de ulaşabiliriz. Yerli gemi ekipmanlarının, tersanelerimiz tarafından kullanılmasını teşvik edeceğiz. Teknik Komite'nin ilk toplantısını şubatta düzenledik. İkinci toplantıyı önümüzdeki aylarda yapacağız. Deniz Ticaret Odası'nın teknik komitedeki katkıları ve önerileri bizim için çok önemli" ifadesini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 

Kaan ULU/ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Haber
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu Haber
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır Haber
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
Normalleşme sürecinde sosyal mesafeye uyulmamasının altında yatan neden, anket sonuçlarına yansıdı
Normalleşme sürecinde sosyal mesafeye uyulmamasının altında yatan neden, anket sonuçlarına yansıdı
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Koronavirüs salgınının en önemli tedbiri alınmasaydı tam 3 milyon insan daha ölecekti
Koronavirüs salgınının en önemli tedbiri alınmasaydı tam 3 milyon insan daha ölecekti
Son dakika: Boşandığı eşini ayağından vurup 5 çocukla rehin alan eski eşi, polis ekipleri ikna etti
Son dakika: Boşandığı eşini ayağından vurup 5 çocukla rehin alan eski eşi, polis ekipleri ikna etti
Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi
Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Haftalık burç yorumları 8 - 14 Haziran: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 8 - 14 Haziran: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi
Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi
Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi
Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için gümrük müdürlükleri belirlendi
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için gümrük müdürlükleri belirlendi
Fatih Terim, 'Artık para için çalışmak istemiyorum' sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Fatih Terim, "Artık para için çalışmak istemiyorum" sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Zabıta müdürünün dikkati, dilencinin foyasını ortaya çıkardı
Zabıta müdürünün dikkati, dilencinin foyasını ortaya çıkardı
Kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Şentop Süleyman Soylu Musa Farisoğulları Şahin Şerifoğulları
Magazin Ebru Polat Kenan Doğulu Gülben Ergen Seren Serengil
Spor Jose Sosa Okan Buruk Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Haziran Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: Bakan Varank: Tanı kitlerinde, dünyada bir ilk olacak ürünü geliştiriyoruz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 12:22:24. #1.15#
title