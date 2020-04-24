Bakan Varank'tan Yerli Otomobil Açıklaması
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Mustafa Varank, Teknoloji, Haber

Bakan Varank'tan Yerli Otomobil Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Otomotiv Sanayicileri Derneğinin (OSD) Yönetim Kurulu Toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Varank, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

24.04.2020 18:27 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:27
Bakan Varank'tan Yerli Otomobil Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Otomotiv Sanayicileri Derneğinin (OSD) Yönetim Kurulu Toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Varank, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerli Otomobilde Ciddi Erteleme Olmayacak!

Bakan Varank, koronavirüs nedeniyle yerli otomobilin ertelenip ertelenmeyeceği hakkında şunları söyledi:

"Yeniliğe Yolculuk mottosuyla 27 Aralık'ta otomobillerimizi dünyaya tanıttık. O günden bugüne çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok! Ekibimiz; Kore, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve ülkemizdeki potansiyel tedarikçilerle görüşmelere devam ediyor."

Mustafa Varank açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi:

"Fabrikanın temel atma tarihine ilişkin olarak büyük bir aksaklık da öngörmüyoruz. Normalleşme sürecini de dikkate alarak, imkanlar doğrultusunda süreci değerlendireceğiz. En fazla birkaç haftalık değişiklikler olabilir. Fabrika ÇED raporunu alma aşamasında. Zemin etüdleri de muhtemelen 10 gün içerisinde tamamlanacak."

Kaynak: Tamindir

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