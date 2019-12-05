Bakan Varank'tan yatırım ve istihdam açıklaması

05.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:57

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekimde 10,4 milyar liralık yeni yatırım için teşvik belgesi düzenlediklerini, bu yatırımlar hayata geçirildiğinde 23 bin 14 kişiye istihdam sağlanacağını öngördüklerini bildirdi.